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07.04.2021 11:56
Рубрика: Происшествия

Начальник следствия УМВД Симферополя задержан за взятку 7,5 млн рублей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Начальник следственного управления УМВД Симферополя задержан при получении особо крупной взятки - 7,5 миллиона рублей за проведение определенных процессуальных действий в интересах заинтересованного фигуранта. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК.

По версии следствия, в феврале 2021 года предприниматель обратился к знакомым с просьбой помочь

Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
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в прекращении в отношении него следственных действий, которые в перспективе грозили ему уголовной статьей "мошенничество в составе группы лиц". Посредники вышли на начальника СУ УМВД России по Симферополю, который охотно откликнулся на такое "деловое предложение", но потребовал солидного денежного вознаграждения.

- В одном из кафе Симферополя сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 миллиона рублей, после чего его задержали оперативники УФСБ России по РК и Севастополю, - рассказали в ГСУ. - Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. При передаче взятки сотруднику УМВД установлены и другие должностные лица, причастные к коррупционной схеме. Их деятельности следователи также дадут принципиальную правовую оценку.

По факту взятки МВД по Республике Крым начало служебную проверку. По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции, и привлечен к установленной законом ответственности. Его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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