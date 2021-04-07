Белогорский районный суд отклонил иск Минимущества Крыма к семейной ферме сыровара Дениса Ваньжи об изъятии 50 гектаров земли, купленной в 2016 году при переезде на полуостров. Причиной иска стала ошибка госрегистратора, который неправомерно оформил в собственность землю сельхозназначения, когда та еще находилась в постоянном пользовании у прежнего владельца. Суд первой инстанции поддержал фермера. Но точку в этой истории ставить рано.

По данным Крымстата, за последние семь лет на полуостров переехали более 200 тысяч жителей материковой части России. Многие из них, чтобы начать дело в Крыму и открыть здесь новое производство, распродали все имущество и вложили в бизнес все свои активы. Среди них екатеринбуржец Денис Ваньжа, который в конце 2016 года продал квартиру на Урале и вместе с супругой и четырьмя детьми переехал в Крым.

Для создания собственной фермы Feodoro Ваньжа приобрел 50 гектаров земли в Белогорском районе у предыдущего владельца - Юнуса Ибрагимова. Уральцы купили овец редких элитных пород, построили сыроварню и начали возделывать землю. А еще через два года получили республиканский грант в размере 1,5 миллиона рублей на развитие овцеводства. Дела пошли в гору - поголовье увеличилось вдвое, достигнув 150 овец, а количество наименований продукции перевалило за десяток - это сыры разных сортов, творог, молоко.

Но в конце прошлого года Дениса Ваньжу неожиданно вызвали в суд. Чиновники региональных Госкомрегистра и Минимущества посчитали, что семья фермера владеет землей незаконно, и потребовали вернуть ее в собственность республики. К слову, аналогичные иски пришли еще нескольким землевладельцам, купившим участки уже после возвращения Крыма в состав РФ. Фермеры недоумевают и настаивают на том, что все было по закону.

- Минимущество РК заявляет, что по законодательству Украины предыдущий собственник не имел права продавать эту землю, потому что на самом деле он был пользователем, а не собственником, - говорит Денис Ваньжа. - Но именно Госкомрегистр в 2015 году на основании державного акта Украины о пользовании землей от 2000 года выдал Ибрагимову свидетельство о собственности уже российского образца и зарегистрировал его в госреестре недвижимости (ЕГРН). А в начале 2017 года ведомство на основании этого свидетельства зарегистрировало сделку купли-продажи между Ибрагимовым и Ваньжой. Минимущество РК, которое по закону имело приоритетное право на выкуп участка, тогда не возражало против отчуждения земли сельхозназначения. Госкомрегистр зарегистрировал сделку. Так почему же, если было какое-то нарушение, Минимущество не заявило об этом тогда, в декабре 2016 года? А сейчас исковая давность (три года - Прим. "РГ") уже прошла.

По словам Ваньжи, документы о собственности на землю до 2020 года еще несколько раз проходили через разные ведомства и тщательно проверялись. Целевое назначение земли все это время не менялось - как было сельскохозяйственным, так и осталось.

- Когда в конце 2019 года мы получали грант на развитие овцеводства, то оформили его на супругу, которая зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. По правилам получения гранта у соискателя должна быть земля - либо в собственности, либо в аренде. Я передал супруге этот участок в аренду на пять лет. И Госкомрегистр еще раз зарегистрировал эту сделку - и вновь никаких препятствий. Мы успешно получили грант.

Фермер неоднократно встречался в досудебном порядке с главой Минимущества Ларисой Кулинич. На первой встрече ответ министра был лаконичен: "Идет суд, суд решит".

В официальном ответе Минимущества на запрос "РГ" говорится, что причиной судебного разбирательства стало письмо в ведомство из Госкомрегистра, который во время мониторинга выявил неправомерную передачу сельхозземли из постоянного пользования в собственность и ее регистрацию в ЕГРН. Но "земельные участки сельхозназначения не подпадают под упрощенный порядок государственной регистрации права собственности. Соответственно, земельный участок не мог быть приватизирован по этому порядку. Поэтому Минимущество Крыма обратилось в суд с исками об истребовании из чужого незаконного владения земельных участков", - объяснили в министерстве.

В середине марта при посредничестве регионального Минсельхоза Ваньжа вновь попытался найти общий язык с местными чиновниками.

В ответе на запрос "РГ" замминистра сельского хозяйства Сергей Петелин сообщил, что "по результатам совещания Ваньже предложены варианты решения указанного судебного спора". И по словам самого Ваньжи, на этой встрече промелькнула мысль об аренде земельного участка. Но никакой конкретики не прозвучало.

Почти полгода Белогорский районный суд изучал все обстоятельства приобретения земли и ее оформления в собственность. 30 марта на пятом по счету заседании суд не нашел нарушений закона со стороны фермера и отказал Минимущества в удовлетворении иска. Супруга Дениса Ваньжи Елена сказала "РГ", что в этот день у семьи был праздник, хотя все понимали, что решением суда первой инстанции борьба за собственное хозяйство может не закончиться. У чиновников есть право его оспорить. И если вдруг вышестоящая инстанция вынесет постановление об отчуждении земли, фермерам придется вернуть государству "грантовые" полтора миллиона рублей и в прямом смысле остаться на улице.

- Минсельхоз Крыма заинтересован в нашей работе и в принципе помогает, как может, - считает фермер. - Мы же помогаем повышать показатели АПК республики. Мы - единственное предприятие в Крыму, которое дает стабильные удои именно овечьего молока. У нас уникальные в стране породы овец - французская Лакон и немецкая Меринолэнд. Мы не только делаем сыр и молочные продукты из овечьего молока, но и обновляем генетический фонд поголовья - со всей России у нас берут овец для этих целей. Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма тоже приобрел двух овец, чтобы провести эксперимент и доказать, что есть смысл разводить эту породу и есть смысл скрещивать ее с другими, в том числе имеющимися в Крыму. Получается, что с одной стороны, государство помогает нам, а с другой - пытается изъять землю, без которой мы не можем выполнить обязательства, предусмотренные грантом.

Впрочем, пока ни один из документов сделки купли-продажи земельного участка фермеров не признан незаконным или поддельным. .

Мнение

Олег Сирота, глава Союза сыроваров России, член Общественной палаты РФ:

- Фактически из-за банальной бюрократии Крым может потерять хорошее перспективное хозяйство, фермер - предприятие, в которое вложил все свои средства, многодетная семья - крышу над головой. Ведь фермер и его семья живут "на хозяйстве" - городскую квартиру продали, чтобы вложить деньги в дело. И тут такая беда. Этот прецедент может отбить у людей все желание переезжать в Крым и работать. У нас в фермерском сообществе эта тема очень активно обсуждается. Я направил официальное письмо главе РК Сергею Аксенову с просьбой взять ситуацию на контроль, посадить стороны за стол переговоров, найти решение проблемы. Если нужно что-то привести в порядок в соответствии с законом, фермер готов это сделать, согласен даже на бессрочное пользование землей, аренду. Главное - сохранить хозяйство и не погубить семью. Также я обратился к вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву и руководителю исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову с просьбой поддержать наше обращение.