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07.04.2021 22:56
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре на подростка завели дело за удар битой женщины

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В среду вечером сотрудник следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара по результатам проверки размещенного в одной из соцсетей видео дерзкого нападения на женщину возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего юноши по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия").

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Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кубани, сегодня в интернете появилась видеозапись, на которой подросток с маской на голове на улице "наносит удар битой в область головы женщины". По указанию исполняющего обязанности руководителя краевого ведомства Андрея Маслова перед прокуратурой был инициирован вопрос об изъятии материала проверки по данному факту из полиции и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР.

По данным следствия, пятого апреля нынешнего года 16-летний подросток распивал спиртное возле многоквартирного жилого дома по улице Заполярной в Краснодаре. А когда проходившая мимо женщина сделала ему замечание, то юноша ударил женщину битой по голове.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним работает следователь. Рассматривается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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