В Краснодаре на подростка завели дело за удар битой женщины

В среду вечером сотрудник следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара по результатам проверки размещенного в одной из соцсетей видео дерзкого нападения на женщину возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего юноши по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия").

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кубани, сегодня в интернете появилась видеозапись, на которой подросток с маской на голове на улице "наносит удар битой в область головы женщины". По указанию исполняющего обязанности руководителя краевого ведомства Андрея Маслова перед прокуратурой был инициирован вопрос об изъятии материала проверки по данному факту из полиции и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР.

По данным следствия, пятого апреля нынешнего года 16-летний подросток распивал спиртное возле многоквартирного жилого дома по улице Заполярной в Краснодаре. А когда проходившая мимо женщина сделала ему замечание, то юноша ударил женщину битой по голове.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним работает следователь. Рассматривается вопрос об избрании несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.