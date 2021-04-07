В Краснодаре при крушении крана на стройке моста погиб рабочий

В Краснодаре на строительстве нового Яблоновского моста через реку Кубань рухнул грузоподъемный кран. В момент падения в кабине агрегата находился крановщик, который от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Известно, что информация о гибели 35-летнего рабочего и падении крана поступила днем 7 апреля. Сейчас по данному факту организована доследственая проверка. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Они изымают строительную, техническую и проектную документацию, отражающую порядок эксплуатации крана.

В результате проверки будет установлено, соблюдались ли правила безопасности на стройплощадке. После этого сотрудники следственного ведомства примут процессуальное решение.