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Рубрика: Происшествия

Лихач на склоне

В Сочи придумали, как бороться с туристами-нарушителями в горах
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 74(8425)
Мэрия Сочи обратится в Заксобрание края с предложением внести изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях", чтобы установить административную ответственность за катание на необорудованных участках склонов, а также нахождение на трассах в состоянии алкогольного опьянения.
Предупреждающие знаки в горах редко останавливают экстремалов. Фото: Владимир Аносов/РГ Предупреждающие знаки в горах редко останавливают экстремалов. Фото: Владимир Аносов/РГ
Предупреждающие знаки в горах редко останавливают экстремалов. Фото: Владимир Аносов/РГ

Сейчас в горах безопасность гостей обеспечивают спасатели курортов, лавинная служба и горный патруль - в общем, сотрудники частных компаний, у которых нет практически никаких полномочий, чтобы урезонить нарушителей.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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- Если наш горный патруль заметил, к примеру, на склоне пьяного лыжника, который своим катанием угрожает безопасности других, он, по сути дела, ограничен только правами, предусмотренными правилами курорта, то есть привлечь такого нарушителя к ответственности мы, к сожалению, не можем, - рассказал корреспонденту "РГ" заместитель гендиректора курорта "Роза Хутор" Игорь Смычагин. - По закону это могут сделать только представители власти, но пока они доберутся, может произойти все что угодно.

Конечно, подобные вопросы специалисты решают в пределах полномочий: просят покинуть трассу, блокируют ски-пасс, но правового поля для других действий не существует.

- С 25 декабря 2020 года, когда начался горнолыжный сезон, к нам поступили уже более трех тысяч туристов с самыми разными травмами, - говорит главный врач больницы № 8 поселка Красная Поляна Сочи Марина Бралюк. - Смертельных случаев и супертяжелых травм, к счастью, за последние два года не зафиксировано. 25 процентов пострадавших обращаются с переломами. Туристов со средними и тяжелыми мы направляем в стационар, где им делают необходимые операции. Самыми сложными являются переломы бедренной кости, причем чаще всего их получают профессиональные лыжники.

Стандартные причины травм - катание под градусом и несоблюдение правил поведения на снежном склоне

По словам замдиректора департамента курортов и туризма администрации Сочи Кирилла Сазонова, туристы нередко забывают, что катание на горных лыжах или сноуборде - экстремальный вид спорта, который требует соблюдения определенных правил.

- Отсутствие нормативно-правового регулирования соблюдения безопасности туристами на горных склонах приводит к тому, что в пиковые дни в госпиталь Красной Поляны поступали несколько десятков человек, пострадавших на склонах с травмами различной степени тяжести, - отметил он. - Стандартные причины такие: катание после выпивки, нежелание учиться кататься с инструктором, незнание и несоблюдение правил поведения на склоне, слишком сложный склон или слишком высокая скорость, спуски вне трасс по незнакомым местам без гида.

В Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы

По данным страховых компаний, частота наступления страховых случаев при занятиях активными видами спорта, в том числе и горнолыжным, в два-три раза выше, чем во время поездок на пляжный или экскурсионный отдых. Согласно статистике, катаясь на горных лыжах или сноуборде, повреждение получает примерно каждый третий. Кроме того, несчастные случаи часто происходят в труднодоступных местах, откуда требуется дорогостоящая эвакуация вертолетом.

Тем временем

Как рассказали в пресс-службе мэрии Сочи, разработкой первого в России свода правил поведения на горнолыжных курортах Краснодарского края займется специально созданная рабочая группа. В нынешнем зимнем сезоне горный кластер Сочи посетили более 550 тысяч гостей. Три местных горнолыжных курорта продали свыше миллиона ски-пассов, что на 20 процентов превышает прошлогодние показатели. Только с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021-го туристы приобрели около 200 ски-пассов.

Также администрация Сочи обратится в ГУ МВД России по Краснодарскому краю с предложением увеличить штат сотрудников, закрепленных за горнолыжными курортами Красной Поляны, и о создании отрядов горной полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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