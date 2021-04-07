ФСБ пришла с обыском в мэрию Златоуста

Сотрудники УФСБ по Челябинской области проводят следственные мероприятия в управлении ЖКХ мэрии Златоуста. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе ведомства.

- Действительно, наши сотрудники проводят выемку документов с целью проверки оперативной информации, - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Каких-либо подробностей пока сообщить не можем.

В мэрии визит силовиков подтвердили и сообщили, главой города дано поручение об оказании УФСБ полного содействия. Чем оперативников заинтересовала деятельность городских коммунальщиков, пока неизвестно.