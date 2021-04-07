ФСБ пришла с обыском в мэрию Златоуста

Новости

Фестивали Мариинки "Виртуозы флейты" и "Северная лира" откроют в прямом эфире 12:39
Пушилин заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 12:38
Власти Китая предостерегли США от политизации спорта и Олимпиады в Пекине 12:34
Посол Украины в Австрии оспорил публикацию в местной прессе о Донбассе 12:32
Минцифры предложило отдельно регулировать обработку данных в соцсетях 12:19
На сайте "Московское ополчение" каждый сможет рассказать о подвиге родственника 12:18
Видео: В Сочи из-за ветра Boeing не смог сесть с первой попытки 12:10
Москвичам на выходных пообещали "супервесну" 12:09
Шойгу обсудил со своим армянским коллегой ситуацию в Карабахе 12:08
Росаккредитация представит данные о безопасности товаров на Ozon 12:04
Глава Роструда назвал самые востребованные специальности 12:00
Умер основатель группы War Би Би Дикерсон 11:48
Набиуллина дала совет начинающим инвесторам 11:48
Дэниел Крэйг получил 100 млн долларов за сиквелы "Достать ножи" 11:41
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и ветре 11:40
Москвичи более 3 тысяч раз воспользовались велопрокатом в I день его работы 11:36
Умер советский актер Фикрет Мамедов 11:32
Еще 1551 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:32
Минпросвещения: Ограничение доступа к Zoom не отразится на работе школ 11:21
Россияне Панарин и Варламов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ 11:17
Умер актер из сериала "След" Александр Гаспарьянц 11:13
Абрамченко: Решение по мусорным бакам надо принять к 12 апреля 11:13
Чернышенко поздравил ИТ-компании с днем Рунета 11:11
По федеральной трассе под Воронежем проехал бомбардировщик 11:03
Бронзовый бюст Юрия Гагарина откроют в белорусском музее космонавтики 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: В "РГ" проходит круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Видео: В "РГ" проходит круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
За неделю до старта Юрия Гагарина: пятница, 7 апреля 1961 года
За неделю до старта Юрия Гагарина: пятница, 7 апреля 1961 года
07.04.2021 11:33
Рубрика: Происшествия

ФСБ пришла с обыском в мэрию Златоуста

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Сотрудники УФСБ по Челябинской области проводят следственные мероприятия в управлении ЖКХ мэрии Златоуста. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе ведомства.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Прокуратура выявила массовые нарушения в сфере ЖКХ

- Действительно, наши сотрудники проводят выемку документов с целью проверки оперативной информации, - сообщили в пресс-службе УФСБ. - Каких-либо подробностей пока сообщить не можем.

В мэрии визит силовиков подтвердили и сообщили, главой города дано поручение об оказании УФСБ полного содействия. Чем оперативников заинтересовала деятельность городских коммунальщиков, пока неизвестно.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Рябков: США нечего делать в "нормандском формате"
За сутки в России подтверждено 8294 случая COVID-19 в 84 регионах
Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал