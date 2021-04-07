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07.04.2021 13:59
Рубрика: Происшествия

На Урале лжеучительница получила из бюджета миллион рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области 33-летняя женщина заподозрена в хищении миллиона рублей по программе трудоустройства педагогов в сельских школах. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

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- По версии следствия, в 2020 году подозреваемая, не имеющая педагогического образования, направила в региональный минобр пакет документов для участия в федеральной программе и приложила к нему копию фиктивного диплома о высшем образовании, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - После согласования документов с ней был заключен договор на работу в сельской школе. Затем женщине была переведена единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Однако, получив деньги, она представила в школу фиктивный больничный лист. А вскоре и вовсе перестала отвечать на звонки.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют оперативники УФСБ региона, выявившие криминальную схему. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

За мошенничество в крупном размере ей грозит наказание от крупного штрафа до шести лет лишения свободы с ее последующим ограничением еще на полтора года. Для устранения причин и обстоятельств, способствовавших совершению преступления, следователем будет внесено официальное представление, отметили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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