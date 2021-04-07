Неожиданную развязку получила история общения гендиректора комбината школьного питания (КШП) "Центральный" в Тюмени с журналистом, хотевшим взять комментарий о качестве работы столовых.

После опубликования в интернете аудиозаписи телефонного звонка, содержащей оскорбления в адрес представительницы СМИ, губернатор и мэр поручили проверить факт некорректного поведения руководителя КШП, а также в очередной раз проинспектировать организацию, качество услуг которой не раз вызывало нарекания. Впрочем, директор, не дожидаясь визита контролеров, уволилась.

Комиссии приходили в КШП неоднократно и небезрезультатно. Осенью прошлого года, например, контролеры нашли в продуктах золотистый стафилококк, а нынешней зимой в смывах с противня и раздаточных столов - бактерии группы кишечной палочки. Некоторые заготовки не имели маркировки, полуфабрикаты в холодильной камере хранились на полу. Во многих школах завтраки на столах были холодные. По одному из инцидентов (в феврале комбинат питания раздал младшим ученикам лицея № 34 просроченное на два месяца молоко) работает областная прокуратура. Скорее всего, быстро эти истории не забудутся, особенно после того как в рейтинге по самым невкусным обедам Тюменская область заняла второе место в стране.

Справка "РГ"

КШП, учредителем которого является городской департамент имущественных отношений, - одна из трех компаний, обслуживающих в столице региона общеобразовательные организации. Он кормит 49 школ в самой Тюмени и четыре в Тюменском районе. Кроме учеников, еду от этого предприятия получают пациенты местных больниц. В пандемию руководство заключило контракты на поставку горячего питания в моногоспитали, причем цена на него почти в два раза выше, чем у конкурентов.