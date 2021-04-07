Житель Свердловской области до смерти избил сына из-за плача

В Свердловской области мужчину заподозрили в убийстве ребенка. По версии следствия, 23-летний житель Туринска, оставшись наедине с младенцем, не смог его успокоить, разозлился и несколько раз ударил его руками по голове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент случился 5 апреля. В этот день мама ребенка, студентка многопрофильного колледжа, оставила сына с биологическим отцом и ненадолго ушла к знакомой за предметами детской гигиены.

- Вернувшись домой, мать обнаружила грудничка в нежилой комнате, окно которой было открыто, а ребёнок при этом находился без одежды в одном памперсе. При этом мужчина продолжал злоупотреблять алкоголем на кухне, - раскрыл подробности трагедии начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Заподозрив неладное, девушка собрала ребенка и пошла ночевать к сестре. Дома у родственницы мальчику стало плохо, ему вызвали скорую. Медики увезли малыша в больницу. В ночь на 6 апреля он скончался от черепно-мозговой травмы в стенах учреждения, не дожив до трех месяцев десяти дней.

Отцу предъявили обвинение в убийстве малолетнего (пункт "в", части 2 статьи 105 УК РФ). Он дал признательные показания и мотивировал свой поступок тем, что не смог смириться с тем, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать, сообщил полковник Горелых.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства инцидента, собирать и закреплять доказательственную базу. Выясняются причины и условия, которые поспособствовали совершению тяжкого преступления. В ближайшее время решат вопрос о заключении обвиняемого под стражу.