Россияне смогут проверить перерасчеты за отопление

Квитанции с перерасчетом за отопление пришли недавно многим жителям. Как и что при этом пересчитывается, рассказали эксперты НП "Национальный жилищный конгресс".

Плату за отопление в домах, где есть общедомовые счетчики тепла, начисляют одним из двух способов: либо только во время отопительного сезона (тогда зимой квартплата выше, чем летом), либо равномерно в течение года.

При равномерных платежах плата рассчитывается из среднемесячного потребления тепла за предыдущий год. А после окончания года, в первом квартале, происходит корректировка платы за тепло с учетом фактических показаний приборов учета. Проще говоря, в 2020 году "равномерную" плату начисляли по среднемесячному потреблению тепла в 2019 году. А сейчас, в начале 2021 года, коммунальщики вычисляют по счетчикам, сколько фактически использовали жители дома в 2020 году, и делают перерасчет.

Если год оказался холоднее предыдущего, то жильцов попросят доплатить. Если теплее - может оказаться, что жители уже заплатили больше, чем нужно. Предыдущая зима была в России самой теплой за всю историю отечественных метеонаблюдений. Но это совсем не означает, что жители явно переплатили за отопление. В расчетах учитывается не зима и не отопительный сезон, а календарный год - с 1 января по 31 декабря. И может быть, что декабрьские морозы в регионе "перевесят" теплые месяцы начала 2020 года.

Как проверить, правильно ли сделали перерасчет? Показания общедомового счетчика и суммарный объем тепла, предоставленный во все жилые и нежилые помещения, обязательно указываются в ежемесячной "платежке". Так же как общая площадь дома и квартиры. Так что при желании можно сделать свои вычисления и проверить, совпадают ли они с выставленным счетом.

Кроме того, управляющая организация обязана в течение трех рабочих дней предоставить по заявлению жителя письменную информацию за нужный период: о ежемесячном потреблении по показаниям общедомовых счетчиков, об объеме использованных ресурсов во всех помещениях дома и тех, что пошли на общедомовые нужды. Если есть подозрение, что коммунальщики ошиблись, можно обратиться с жалобой в госжилинспекцию.

Максимальной суммы перерасчета не установлено. Но если плата за услугу в каком-либо месяце окажется более чем на 25% выше, чем за тот же период прошлого года, то жителю обязаны предоставить возможность оплаты услуги в рассрочку. Внести сумму нужно будет в течение 12 месяцев равными долями. Но за это придется заплатить проценты, максимум 7,5% (ключевая ставка ЦБ плюс 3 процентных пункта).

Если же в доме нет общедомового счетчика, никаких весенних перерасчетов не будет: установить, сколько тепла на самом деле использовали жители, невозможно. Расчеты идут по нормативам.