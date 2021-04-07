Как туристов защитят от мошенников

Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента и решить, стоит ли платить ему деньги. В 2022 году появится реестр турагентов. Он поможет защитить путешественников от мошенников.

Изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Проблема назрела.

До пандемии с каждым годом все больше россиян отправлялись в путешествия по России и за рубеж. Туристы приходили в офис, платили деньги за тур, а в итоге могли остаться и без денег, и без отпуска. Средства с доверчивых граждан собирали различного рода мошенники. Некоторые из них могли работать под видом так называемых центров бронирования. Но особенно много подставных продавцов туров появилось в интернете. Мошенники получали деньги, но не переводили их туроператорам, действовали злоумышленники в основном на рынке выездного туризма. В пандемию число мошенников сократилось вместе с легальными агентами, которых, по словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, за прошлый год стало примерно на 70% меньше.

Но сейчас туризм оживает вновь, прежде всего за счет путешествий россиян внутри страны. Так что и те, кто занималcя мошенническими действиями на выездном рынке, теперь придут на внутренний, говорит директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Как ни странно, во внутреннем туризме мошенники могут украсть больше денег, чем в выездном, так как доверие туристов больше, замечает Голов.

Когда появится реестр, зайдя в офис или на сайт компании, путешественник сможет прямо со своего телефона проверить, легально ли работает этот агент. Будет понятно, фейковый ли это сайт или настоящий, действующее ли агентство или закрывшееся, и куда на самом деле пойдут деньги. В реестр в электронном виде будут внесены названия, реквизиты, регистрационные данные турагентов.

Реестр также вводится для того, чтобы было точно известно, сколько турагентств работает на рынке и все ли действуют легально, говорит Голов.

Реестр будет вести Ростуризм. В ведомстве отметили, что сейчас разрабатывают сам реестр и порядок его ведения.

В этой электронной системе каждый турагент будет связан с тем или иным туроператором отдельным договором. То есть клиент сможет проверить и конкретный тур. Если агент предложит организованное путешествие от какого-то туроператора, с которым он не имеет договора, это должно насторожить туриста, предупреждают эксперты. В реестре также будут отмечаться и субагенты, то есть те самые центры бронирования. В этом случае они сами будут нести ответственность.

Сейчас уже действует единый реестр туроператоров. Планируется, что вносить информацию о договорах с турагентами будут сами туроператоры через "личный кабинет" в специальной подсистеме реестра. То есть два реестра в итоге будут взаимосвязаны между собой. При этом туроператор будет нести ответственность перед туристом по турам, проданным турагентом.

Если договор перестанет действовать, туроператор сможет сообщить об этом. Тогда турагенты и субагенты не смогут продавать туры, сформированные этим туроператором.

Внесение турагентов в реестр будет бесплатным, что позволит бизнесу избежать дополнительных расходов.

После вступления закона в силу у туроператоров будет 180 дней, чтобы передать в новый реестр данные о своих агентах. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут.