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07.04.2021 01:10
Рубрика: В мире

Шестнадцать человек погибли в ДТП с автобусами на севере Мексики

Шестнадцать человек погибли в аварии с автобусами в мексиканском штате Сонора, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщили представители горнодобывающей компании Penmont, сотрудники которых пострадали в ДТП. Их заявление публикует издание Sol de Puebla.

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"Тринадцать наших работников доставлены в больницу, со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Состояние людей стабильное, а вот водителя автобуса - критическое. Авария унесла жизни шестнадцати человек".

Сообщается, что столкновение автобуса с горняками и микроавтобуса произошло на 152 километре шоссе Internacional. В полиции сообщили, что спасательные работы на месте аварии до сих пор продолжаются.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Происшествия ЧП ДТП

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