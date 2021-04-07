Шестнадцать человек погибли в ДТП с автобусами на севере Мексики

Шестнадцать человек погибли в аварии с автобусами в мексиканском штате Сонора, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщили представители горнодобывающей компании Penmont, сотрудники которых пострадали в ДТП. Их заявление публикует издание Sol de Puebla.

"Тринадцать наших работников доставлены в больницу, со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Состояние людей стабильное, а вот водителя автобуса - критическое. Авария унесла жизни шестнадцати человек".

Сообщается, что столкновение автобуса с горняками и микроавтобуса произошло на 152 километре шоссе Internacional. В полиции сообщили, что спасательные работы на месте аварии до сих пор продолжаются.