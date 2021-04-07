Суд оштрафовал "Радио Свобода" за отсутствие маркировки "иноагент"

Тверской районный суд Москвы принял решение оштрафовать "Радио Свобода" на 71,5 млн рублей за отсутствие маркировки иностранного СМИ-иноагента. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Ведомство напоминает, что по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма должна информировать читателя о том, что СМИ преследует интересы другого государства.

Кроме того, в Роскомнадзоре добавили, что, согласно закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", могут ограничить доступ к интернет-ресурсу иностранного СМИ, которое привлечено к ответственности российским судом за нарушение действующего законодательства.