Водители, севшие за руль, будучи лишенными прав, массово отправляются на обязательные работы: чистку снега, мытье полов в поликлиниках, просто уборку городов.

Например, в Башкортостане 100 часов обязательных работ получил гражданин, который управлял трактором, хотя до того был лишен прав за езду в пьяном виде. Но и тракторист обязан быть трезвым и иметь права.

"Уроженец деревни Тойкино Калтасинского района республики 1961 года рождения был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы во время управления трактором МТЗ-82. Ранее мужчина был лишен права управления автотранспортными средствами за езду в состоянии алкогольного опьянения", - рассказывают в управлении ФССП России по Республике Башкортостан.

Свои сто часов незадачливому трактористу пришлось отработать, убирая снег в местном ЖЭУ, на виду соседей и знакомых. А в Республике Алтай водитель, севший за руль, будучи лишенным прав, также получил сто часов обязательных работ и был привлечен к работам по очистке русла реки Онгудайки от наледи.

"Тем самым потенциально опасный водитель помог защитить село от образующейся наледи и затопления территории", - подчеркивают судебные приставы.

В Саратовской области точно такого же нарушителя отправили в одну из городских поликлиник в качестве разнорабочего. А в Ярославской области прямо в эти дни один из бывших лихачей, также севший за руль без прав, благоустраивает родной город, прибирая его после зимних снегопадов и весенней оттепели.

Напомним, по закону обязательные работы отбываются человеком в свободное время: вечерами в будни и по выходным.

Место работы приставы для граждан не выбирают, служба только направляет наказанных в распоряжение местных властей и следит, чтобы наказание было исполнено. То есть человек реально после своей основной работы пришел туда, куда скажут, и сделал то, что нужно.