Новости

ЛНР: На сработавшем взрывном устройстве подорвались два подростка 06.04.2021
Байден заявил о быстром распространении новых мутаций COVID-19 в США 06.04.2021
ВШЭ подтвердила отказ Zoom работать с госкомпаниями из России 06.04.2021
На борту иранского судна в Красном море сработало взрывное устройство 06.04.2021
Псаки заявила, что США не решают, принимать ли Украину в НАТО 06.04.2021
Украинских девушек депортируют из Дубая за подрыв нравственности 06.04.2021
На западе Франции прекратил работу энергоблок АЭС из-за пожара 06.04.2021
США и Иран показали готовность вернуться к ядерной сделке 06.04.2021
Участвовать в судебном заседании можно будет дистанционно 06.04.2021
Президенты России и Бразилии обсудили поставки "Спутник V" 06.04.2021
Возле военной базы Турции в Сирии прогремел взрыв 06.04.2021
Александру Бастрыкину доложили о расследовании резонансных дел 06.04.2021
Андрей Кончаловский отказался от номинации на премию "Белый слон" 06.04.2021
"Фаберже" выпустит яйцо за 2,2 млн долларов к юбилею "Игры престолов" 06.04.2021
В Москве пенсионер умер в фитнес-клубе 06.04.2021
Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказалось 12 украинок 06.04.2021
Первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США 06.04.2021
Инфляция в марте ускорилась на фоне роста цен на яйца, мясо и птицу 06.04.2021
Названа дата российской премьеры второго "Венома" 06.04.2021
В Минкульте обсудили поддержку молодых кинематографистов​ 06.04.2021
В московском метро спасли упавшую на рельсы девушку 06.04.2021
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией 06.04.2021
Два человека ранены в результате стрельбы на военной базе в Мэриленде 06.04.2021
В Татарстане вблизи детского лагеря произошел разлив нефти 06.04.2021
Кириенко: Странам придется договариваться о правилах работы интернет-гигантов 06.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
7 апреля в "РГ" пройдет круглый стол "За спорт! За здоровье! За нацию!"
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
Аналитики предсказали рост ставок по вкладам
За неделю до старта Юрия Гагарина: Четверг, 6 апреля 1961 года
За неделю до старта Юрия Гагарина: Четверг, 6 апреля 1961 года
06.04.2021 23:39
Рубрика: Происшествия

Детский сад заплатил за испорченное детьми авто

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 74(8425)
Мировой судья в Вологде взыскал с детского сада компенсацию за то, что дети превратили автомобиль в мишень для камней. Администрация обязана следить, чтобы детские шалости в саду не причиняли никому ущерба.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, хозяин машины находился дома на улице Гагарина в Вологде и услышал, как в его автомобиле Opel Astra сработала сигнализация.

Фото: iStock
Какие ошибки водителей заставляют автомобиль ржаветь

"Он вышел на улицу и увидел повреждения крыши и капота автомашины, - продолжают в пресс-службе. - Поскольку рядом у забора детского сада бегали дети, он подошел к воспитателю МДОУ N 3 Александре Б. для выяснения причин происшествия. Та ему ответила, что ребята кидают камни в автомашины, она их просила так не делать".

Отличился трехлетний мальчуган: во время прогулки он бросал камни в машины, припаркованные за забором детского сада. По оценке экспертов ущерб автомобилю составил 30,1 тысячи рублей.

В суде администрация детского сада попыталась переложить вину на мужчину, мол, сам не прав, что там припарковался.

"Мировой судья счел доводы ответчика необоснованными, поскольку за забором детского сада длительное время имеется стихийная парковка, что не оспаривала и представитель учреждения, - рассказывают в объединенной пресс-службе. - При этом заведующая садом в ГИБДД или иные инстанции с жалобами не обращалась, постановление о нарушении правил парковки автомобиля в отношении истца органами ГИБДД не вынесено, прогулочная площадка детского сада огорожена высоким забором, который гораздо выше роста ребенка".

Поскольку ребенок в тот момент находился под надзором в детском саду, то и заплатить должна администрация, с нее взыскан полностью весь ущерб.

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

ФАС проверит информацию о ценах на яйца, птицу и овощи
Песков назвал последствия вступления Украины в НАТО
Мишустин призвал не полагаться на авось, а привиться от коронавируса
Первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей в США
Курс доллара превысил 77 рублей впервые с середины ноября
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал