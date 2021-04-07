Мировой судья в Вологде взыскал с детского сада компенсацию за то, что дети превратили автомобиль в мишень для камней. Администрация обязана следить, чтобы детские шалости в саду не причиняли никому ущерба.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, хозяин машины находился дома на улице Гагарина в Вологде и услышал, как в его автомобиле Opel Astra сработала сигнализация.

"Он вышел на улицу и увидел повреждения крыши и капота автомашины, - продолжают в пресс-службе. - Поскольку рядом у забора детского сада бегали дети, он подошел к воспитателю МДОУ N 3 Александре Б. для выяснения причин происшествия. Та ему ответила, что ребята кидают камни в автомашины, она их просила так не делать".

Отличился трехлетний мальчуган: во время прогулки он бросал камни в машины, припаркованные за забором детского сада. По оценке экспертов ущерб автомобилю составил 30,1 тысячи рублей.

В суде администрация детского сада попыталась переложить вину на мужчину, мол, сам не прав, что там припарковался.

"Мировой судья счел доводы ответчика необоснованными, поскольку за забором детского сада длительное время имеется стихийная парковка, что не оспаривала и представитель учреждения, - рассказывают в объединенной пресс-службе. - При этом заведующая садом в ГИБДД или иные инстанции с жалобами не обращалась, постановление о нарушении правил парковки автомобиля в отношении истца органами ГИБДД не вынесено, прогулочная площадка детского сада огорожена высоким забором, который гораздо выше роста ребенка".

Поскольку ребенок в тот момент находился под надзором в детском саду, то и заплатить должна администрация, с нее взыскан полностью весь ущерб.