Борец с коррупцией и особист МВД получили по 11 лет колонии за взятку

В четверг, 8 апреля, в Московском городском суде завершился процесс, в ходе которого на скамье подсудимых оказались и обвинялись в совершении коррупционного преступления двое бывших полицейских. Причем, в непосредственные обязанности этих стражей правопорядка как раз входила борьба с коррупцией.

Приговор выслушали бывший начальник 1-го отделения Главного управления собственной безопасности МВД России Дмитрий Атаев и экс-начальник 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД Евгений Кашматов.

Оба подсудимых признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

В итоге судья назначил наказание Атаеву и Кашматову в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 100 миллионов рублей.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме. Это связано с наличием в материалах дела данных, имеющих гриф секретности.

Следствием и судом было установлено, что в конце 2018 года Атаев, Кашматов и их подельник Тимур Дзусов получили взятку в размере 17 млн рублей. Ее передал посредник, представлявший интересы гендиректора крупной строительной компании, строящей промышленные объекты. За мзду полицейские обещали прекратить доследственную проверку в отношении бизнесмена.

Тимур Дзусов ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство. Он был осужден ранее к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.