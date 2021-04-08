Косачев прокомментировал возможную отправку кораблей США в Черное море

Военная поддержка Украины со стороны США будет означать поощрение Вашингтоном Киева на применение военной силы в Донбассе. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя информацию о возможной отправке военных кораблей США в Черное море.

Как ранее сообщил телеканал CNN, Пентагон может принять такое решение на фоне якобы "усилившегося присутствия российских войск на границе с Украиной".

"Любая военная поддержка Украины будет означать поощрение Киева на применение военной силы на Юго-Востоке. Со всеми вытекающими из этого прискорбными последствиями для территориальной целостности Украины", - приводит слова Косачева "Интерфакс".

Сенатор отметил, что "тайное становится явным". По его мнению, истерия, которую подняли на Западе из-за "передислокации российских войск" в действительности объяснялась единственной целью - "усилить собственное военное присутствие в регионе. А затем там и остаться, разумеется".

Впрочем, есть один важный нюанс - конвенция Монтре 1936 года ограничивает присутствие в Черном море военных кораблей нечерноморских держав. "Это юридическая сторона дела. Но есть еще и политическая", - подчеркнул сенатор.