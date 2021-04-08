МЧС России закупит 12 бронированных пожарных машин. Такая необычная спецтехника, по мнению руководства ведомства, необходима пожарным для тушения возможных возгораний на особо опасных объектах. Как следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, цена контракта составляет более 240 миллионов рублей. Проведение торгов назначено на 15 апреля.

С помощью обычных пожарных машин можно потушить более 90 процентов всех видов пожаров. Но среди "обычных" департаментов в МЧС есть и специальные пожарные части, которые охраняют секретные и особо важные объекты. А скажем, при пожаре на складах вооружений тушить огонь приходится, практически находясь под обстрелом.

"Пожарная автоцистерна должна защищать боевой расчет от поражающих факторов, таких как осколки разорвавшихся боеприпасов, технологических аппаратов и установок, разрушенных конструкций, в том числе при чрезвычайных ситуациях, а также от вторичных поражающих элементов", - сказано в спецификации к закупкам бронированной техники.

Броня должна защищать как кабину и экипаж внутри нее, так и саму цистерну, объем которой по заявке определен в 6 кубов. Это необходимо согласно специальному классу на противоосколочную стойкость, которая подтверждается аккредитованной организацией. От бронирования только кабины толку будет немного, если цистерна превратится в сито, и вся вода вытечет. Фирм, производящих такого рода технику - пересчитать по пальцам. Но как раз отечественные автогиганты тут на первых ролях. Правда, само тушащее оборудование на машинах будет импортным.

Контракт на 12 бронеавтомобилей рассчитан до 2023 года. Их будут поставлять партиями в разные регионы.