Новости

В Госдуме назвали неправомерным требование Меркель к России 19:24
Силуанов призвал деполитизировать процесс признания вакцин 19:16
Болгария уничтожает тонны польского куриного мяса 19:08
Россия проведет в Дамаске фестиваль джаза и рока 18:59
В Турции вынесен приговор участникам попытки госпереворота 18:56
Путин обсудил с Алиевым стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха 18:43
Эрмитаж огорчило внимание к вопросу об "обнаженке" 18:43
СМИ: Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ" 18:40
Бастрыкин взял на контроль дело о "скорой", застрявшей в грязи на Дону 18:33
Осужденного за ДТП cына сити-менеджера Чебоксар выпустят по УДО 18:32
Twenty One Pilots представили видео с нового альбома 18:31
"Зенит" объявил об уходе Хавьера Рибалты 18:29
СК начал проверку после пожара на траулере в Охотском море 18:10
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом вышла из комы 18:08
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе 18:06
ГИБДД и Росгвардия устроили в Москве погоню за нетрезвым водителем 18:05
Валерий Фадеев ответил на жалобы о "негативном" влиянии обнаженных скульптур 17:59
РФПИ попросил Словакию заново протестировать "Спутник V" 17:58
Первый комикс о Супермене продали за рекордные 3,25 млн долларов 17:58
Экс-главу УГИБДД по Новгородской области приговорили к 7,5 годам колонии 17:56
Депутат предложил наказывать злостных нарушителей правил, как пьяных водителей 17:52
Цены на нефть останутся в диапазоне 50-75 долларов до 2035 года 17:47
Вышел новый трейлер "Игры престолов" 17:32
Спортсменов предлагают обязать уведомлять о тренировках за рубежом 17:24
Власти Москвы заявили о намерении пустить автобусы на водороде 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
08.04.2021 19:22
Рубрика: Происшествия

В огонь на броне

МЧС закупит бронетехнику
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)
МЧС России закупит 12 бронированных пожарных машин. Такая необычная спецтехника, по мнению руководства ведомства, необходима пожарным для тушения возможных возгораний на особо опасных объектах. Как следует из данных, размещенных на сайте госзакупок, цена контракта составляет более 240 миллионов рублей. Проведение торгов назначено на 15 апреля.

С помощью обычных пожарных машин можно потушить более 90 процентов всех видов пожаров. Но среди "обычных" департаментов в МЧС есть и специальные пожарные части, которые охраняют секретные и особо важные объекты. А скажем, при пожаре на складах вооружений тушить огонь приходится, практически находясь под обстрелом.

Фото: vesti.ru
МЧС организует переправы в 22 регионах, куда пришел паводок

"Пожарная автоцистерна должна защищать боевой расчет от поражающих факторов, таких как осколки разорвавшихся боеприпасов, технологических аппаратов и установок, разрушенных конструкций, в том числе при чрезвычайных ситуациях, а также от вторичных поражающих элементов", - сказано в спецификации к закупкам бронированной техники.

Броня должна защищать как кабину и экипаж внутри нее, так и саму цистерну, объем которой по заявке определен в 6 кубов. Это необходимо согласно специальному классу на противоосколочную стойкость, которая подтверждается аккредитованной организацией. От бронирования только кабины толку будет немного, если цистерна превратится в сито, и вся вода вытечет. Фирм, производящих такого рода технику - пересчитать по пальцам. Но как раз отечественные автогиганты тут на первых ролях. Правда, само тушащее оборудование на машинах будет импортным.

Контракт на 12 бронеавтомобилей рассчитан до 2023 года. Их будут поставлять партиями в разные регионы.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС

Главное сегодня

Путин сообщил Меркель о провокациях Киева
Обновленный портал госуслуг заработает в мае
Козак назвал действия Киева на Донбассе пиар-ходом
ФАС усилит контроль за ценами на автомобильное топливо на АЗС
Попова: Третьей волны COVID-19 не будет, если соблюдать все правила
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа