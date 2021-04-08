Голос из телефонной трубки суров: "Вам звонят из Следственного комитета. Хочу сообщить, что у вас большие проблемы....". Звонки с таким вступлением в последнее время стали регулярно беспокоить жителей разных городов. Причем очень часто высвечивается подлинный телефонный номер Следственного комитета.

Даже если номер звонившего есть на сайте СК, его обязательно надо перепроверить самим. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вот и корреспонденту "РГ" на днях позвонили с неизвестного номера (495-040-53-02), назвали по имени-отчеству. Представились: "Следственный комитет, следователь"... И - пауза. Видимо, ждали реакцию

- Я вас, слушаю.

- К нам обратился банк по факту оформления мошенниками на ваше имя кредита. Мы бы хотели вас опросить.

- Пожалуйста, - ответил корреспондент, - вызывайте повесткой и опрашивайте.

- Мы высылали вам повестку, но вы на нее не отреагировали.

- Не отреагировал, значит, не получил.

- Тогда я предлагаю провести допрос по телефону.

- А у вас такое право есть?

- В период карантина мы на все имеем право.

- А вы Уголовно-процессуальный кодекс давно читали?

- Вы отказываетесь от взаимодействия с органами?

- Ну что вы, просто жду официального вызова повесткой. И рекомендую перед тем, как звонить кому-нибудь, ознакомится с Уголовно-процессуальным, а также с Уголовным кодексами. В последнем рекомендую изучить статью 159.

- У вас будет время их изучить, когда сядете, - заявил человек, представившийся следователем. На этом разговор прервался.

Но далеко не все, кому звонят и представляются следователями, ведут себя подобным образом. Абсолютное большинство граждан серьезно относится к словам, что им звонят "сотрудники СК" и не чувствуют подвоха. А дальше возможны два варианта. Первый - когда гражданину предлагают поучаствовать в поимке мошенников.

И помочь задержать преступников, которые нацелились украсть деньги со счета гражданина. Для чего нужно перевести деньги на счет, который сейчас абоненту вышлют.

Вариант второй - если человек на том конце провода испугался, проще и примитивней. Если человек с испугом воспринял слова про то, что у него проблемы, следует банальное предложение встретиться и договориться, пока его не посадили.

Жалобы в правоохранительные органы пошли с самого начала звонков от якобы следователей. Заявления писали и те, кто реально пострадал, и те, кто почувствовал подвох и не купился. Но очень трудно не поверить голосу в трубке, когда высвечиваются реально существующие телефонные номера Следственного комитета РФ.

Первое такое уголовное дело возбудили буквально на днях в Подмосковье. В Павловском Посаде местной жительнице позвонили 20 марта с номера 8-800-100-12-60. Это номер "телефона доверия" СК России. Представились сотрудниками банка и полиции. Сказали, что с картами женщины прямо сейчас работают три мошенника и нужно срочно выводить деньги на безопасный счет. Его и прислали.

Женщина перевела на него 680 тысяч рублей. На следующий день, заподозрив неладное, гражданка сама позвонила на номер 8-800-100-12-60 и сообщила, что вчера с этого номера ей звонил следователь, и, назвав его фамилию, попросила пригласить к телефону. В ответ уже настоящий сотрудник СК сказал, что этот номер телефона работает только на прием звонков и это номер "телефона доверия" СК. С него никакой следователь звонить не мог.

В Мытищах местному жителю звонили 24 марта несколько раз с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60. Представились сотрудниками Следственного комитета и крупного банка. Пробовали узнать информацию про его банковские карты и сколько денег на них.

Но мужчина понял, что на том конце провода мошенники, и стал задавать звонившим встречные вопросы. Трубку эти якобы следователи тут же бросили.

Следующее дело возбудили по звонкам в Лыткарино. Там 25 марта с утра до вечера местному жителю звонили с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60 (телефон доверия СК). Представились следователями и сотрудниками Сбербанка и крупного банка. Сообщили, что с картой мужчины были совершены мошеннические действия, а они расследуют аферу. И чтобы сохранить оставшиеся деньги, их необходимо вывести на другой счет. В общем, мужчина перевел мошенникам 614 тысяч рублей, в том числе и со своей кредитной карты.

Компетентно

Сергей Ярош, заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве:

- В последнее время участились случаи телефонных мошенничеств, преимущественно в отношении пожилых граждан и социально незащищенных групп. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Московского СК и пытаются получить личные и персональные данные. Офицеры ведомства призывают граждан к бдительности.

Разъясняем, что следователями столичного управления СК все проверочные и следственные мероприятия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа ГСУ СК России по Москве.

Александр Щеголихин, первый заместителя руководителя ГСУ СК по Московской области:

- Нами возбуждено три уголовных дела по фактам телефонного мошенничества, совершенных в отношении граждан в городах Люберцы, Мытищи и Павловский Посад. Истребованы сведения из банковских и кредитных организаций о движении денежных средств, допрошены и признаны потерпевшими три гражданина. В органы дознания направлены поручения об установлении принадлежности телефонных номеров, с которых шли звонки.

Обращаем внимание, что наши сотрудники не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вдруг вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.