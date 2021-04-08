Вот и корреспонденту "РГ" на днях позвонили с неизвестного номера (495-040-53-02), назвали по имени-отчеству. Представились: "Следственный комитет, следователь"... И - пауза. Видимо, ждали реакцию
- Я вас, слушаю.
- К нам обратился банк по факту оформления мошенниками на ваше имя кредита. Мы бы хотели вас опросить.
- Пожалуйста, - ответил корреспондент, - вызывайте повесткой и опрашивайте.
- Мы высылали вам повестку, но вы на нее не отреагировали.
- Не отреагировал, значит, не получил.
- Тогда я предлагаю провести допрос по телефону.
- А у вас такое право есть?
- В период карантина мы на все имеем право.
- А вы Уголовно-процессуальный кодекс давно читали?
- Вы отказываетесь от взаимодействия с органами?
- Ну что вы, просто жду официального вызова повесткой. И рекомендую перед тем, как звонить кому-нибудь, ознакомится с Уголовно-процессуальным, а также с Уголовным кодексами. В последнем рекомендую изучить статью 159.
- У вас будет время их изучить, когда сядете, - заявил человек, представившийся следователем. На этом разговор прервался.
Но далеко не все, кому звонят и представляются следователями, ведут себя подобным образом. Абсолютное большинство граждан серьезно относится к словам, что им звонят "сотрудники СК" и не чувствуют подвоха. А дальше возможны два варианта. Первый - когда гражданину предлагают поучаствовать в поимке мошенников.
И помочь задержать преступников, которые нацелились украсть деньги со счета гражданина. Для чего нужно перевести деньги на счет, который сейчас абоненту вышлют.
Вариант второй - если человек на том конце провода испугался, проще и примитивней. Если человек с испугом воспринял слова про то, что у него проблемы, следует банальное предложение встретиться и договориться, пока его не посадили.
Жалобы в правоохранительные органы пошли с самого начала звонков от якобы следователей. Заявления писали и те, кто реально пострадал, и те, кто почувствовал подвох и не купился. Но очень трудно не поверить голосу в трубке, когда высвечиваются реально существующие телефонные номера Следственного комитета РФ.
Первое такое уголовное дело возбудили буквально на днях в Подмосковье. В Павловском Посаде местной жительнице позвонили 20 марта с номера 8-800-100-12-60. Это номер "телефона доверия" СК России. Представились сотрудниками банка и полиции. Сказали, что с картами женщины прямо сейчас работают три мошенника и нужно срочно выводить деньги на безопасный счет. Его и прислали.
Женщина перевела на него 680 тысяч рублей. На следующий день, заподозрив неладное, гражданка сама позвонила на номер 8-800-100-12-60 и сообщила, что вчера с этого номера ей звонил следователь, и, назвав его фамилию, попросила пригласить к телефону. В ответ уже настоящий сотрудник СК сказал, что этот номер телефона работает только на прием звонков и это номер "телефона доверия" СК. С него никакой следователь звонить не мог.
В Мытищах местному жителю звонили 24 марта несколько раз с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60. Представились сотрудниками Следственного комитета и крупного банка. Пробовали узнать информацию про его банковские карты и сколько денег на них.
Но мужчина понял, что на том конце провода мошенники, и стал задавать звонившим встречные вопросы. Трубку эти якобы следователи тут же бросили.
Следующее дело возбудили по звонкам в Лыткарино. Там 25 марта с утра до вечера местному жителю звонили с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60 (телефон доверия СК). Представились следователями и сотрудниками Сбербанка и крупного банка. Сообщили, что с картой мужчины были совершены мошеннические действия, а они расследуют аферу. И чтобы сохранить оставшиеся деньги, их необходимо вывести на другой счет. В общем, мужчина перевел мошенникам 614 тысяч рублей, в том числе и со своей кредитной карты.
Сергей Ярош, заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве:
- В последнее время участились случаи телефонных мошенничеств, преимущественно в отношении пожилых граждан и социально незащищенных групп. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Московского СК и пытаются получить личные и персональные данные. Офицеры ведомства призывают граждан к бдительности.
Разъясняем, что следователями столичного управления СК все проверочные и следственные мероприятия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа ГСУ СК России по Москве.
Александр Щеголихин, первый заместителя руководителя ГСУ СК по Московской области:
- Нами возбуждено три уголовных дела по фактам телефонного мошенничества, совершенных в отношении граждан в городах Люберцы, Мытищи и Павловский Посад. Истребованы сведения из банковских и кредитных организаций о движении денежных средств, допрошены и признаны потерпевшими три гражданина. В органы дознания направлены поручения об установлении принадлежности телефонных номеров, с которых шли звонки.
Обращаем внимание, что наши сотрудники не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вдруг вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.