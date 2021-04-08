Новости

В Госдуме назвали неправомерным требование Меркель к России 19:24
Силуанов призвал деполитизировать процесс признания вакцин 19:16
Болгария уничтожает тонны польского куриного мяса 19:08
Россия проведет в Дамаске фестиваль джаза и рока 18:59
В Турции вынесен приговор участникам попытки госпереворота 18:56
Путин обсудил с Алиевым стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха 18:43
Эрмитаж огорчило внимание к вопросу об "обнаженке" 18:43
СМИ: Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ" 18:40
Бастрыкин взял на контроль дело о "скорой", застрявшей в грязи на Дону 18:33
Осужденного за ДТП cына сити-менеджера Чебоксар выпустят по УДО 18:32
Twenty One Pilots представили видео с нового альбома 18:31
"Зенит" объявил об уходе Хавьера Рибалты 18:29
СК начал проверку после пожара на траулере в Охотском море 18:10
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом вышла из комы 18:08
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе 18:06
ГИБДД и Росгвардия устроили в Москве погоню за нетрезвым водителем 18:05
Валерий Фадеев ответил на жалобы о "негативном" влиянии обнаженных скульптур 17:59
РФПИ попросил Словакию заново протестировать "Спутник V" 17:58
Первый комикс о Супермене продали за рекордные 3,25 млн долларов 17:58
Экс-главу УГИБДД по Новгородской области приговорили к 7,5 годам колонии 17:56
Депутат предложил наказывать злостных нарушителей правил, как пьяных водителей 17:52
Цены на нефть останутся в диапазоне 50-75 долларов до 2035 года 17:47
Вышел новый трейлер "Игры престолов" 17:32
Спортсменов предлагают обязать уведомлять о тренировках за рубежом 17:24
Власти Москвы заявили о намерении пустить автобусы на водороде 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
08.04.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин вас не ищет

Новая схема мошенничества от имени Следственного комитета РФ заинтересовала настоящих следователей
Текст: Владимир Баршев, Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)
Голос из телефонной трубки суров: "Вам звонят из Следственного комитета. Хочу сообщить, что у вас большие проблемы....". Звонки с таким вступлением в последнее время стали регулярно беспокоить жителей разных городов. Причем очень часто высвечивается подлинный телефонный номер Следственного комитета.
Даже если номер звонившего есть на сайте СК, его обязательно надо перепроверить самим. Фото: Сергей Михеев/РГ Даже если номер звонившего есть на сайте СК, его обязательно надо перепроверить самим. Фото: Сергей Михеев/РГ
Даже если номер звонившего есть на сайте СК, его обязательно надо перепроверить самим. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вот и корреспонденту "РГ" на днях позвонили с неизвестного номера (495-040-53-02), назвали по имени-отчеству. Представились: "Следственный комитет, следователь"... И - пауза. Видимо, ждали реакцию

- Я вас, слушаю.

- К нам обратился банк по факту оформления мошенниками на ваше имя кредита. Мы бы хотели вас опросить.

- Пожалуйста, - ответил корреспондент, - вызывайте повесткой и опрашивайте.

- Мы высылали вам повестку, но вы на нее не отреагировали.

- Не отреагировал, значит, не получил.

- Тогда я предлагаю провести допрос по телефону.

- А у вас такое право есть?

- В период карантина мы на все имеем право.

- А вы Уголовно-процессуальный кодекс давно читали?

- Вы отказываетесь от взаимодействия с органами?

- Ну что вы, просто жду официального вызова повесткой. И рекомендую перед тем, как звонить кому-нибудь, ознакомится с Уголовно-процессуальным, а также с Уголовным кодексами. В последнем рекомендую изучить статью 159.

Фото: iStock
Как распознать мошенников и финансовые пирамиды

- У вас будет время их изучить, когда сядете, - заявил человек, представившийся следователем. На этом разговор прервался.

Но далеко не все, кому звонят и представляются следователями, ведут себя подобным образом. Абсолютное большинство граждан серьезно относится к словам, что им звонят "сотрудники СК" и не чувствуют подвоха. А дальше возможны два варианта. Первый - когда гражданину предлагают поучаствовать в поимке мошенников.

И помочь задержать преступников, которые нацелились украсть деньги со счета гражданина. Для чего нужно перевести деньги на счет, который сейчас абоненту вышлют.

Вариант второй - если человек на том конце провода испугался, проще и примитивней. Если человек с испугом воспринял слова про то, что у него проблемы, следует банальное предложение встретиться и договориться, пока его не посадили.

Жалобы в правоохранительные органы пошли с самого начала звонков от якобы следователей. Заявления писали и те, кто реально пострадал, и те, кто почувствовал подвох и не купился. Но очень трудно не поверить голосу в трубке, когда высвечиваются реально существующие телефонные номера Следственного комитета РФ.

Первое такое уголовное дело возбудили буквально на днях в Подмосковье. В Павловском Посаде местной жительнице позвонили 20 марта с номера 8-800-100-12-60. Это номер "телефона доверия" СК России. Представились сотрудниками банка и полиции. Сказали, что с картами женщины прямо сейчас работают три мошенника и нужно срочно выводить деньги на безопасный счет. Его и прислали.

Женщина перевела на него 680 тысяч рублей. На следующий день, заподозрив неладное, гражданка сама позвонила на номер 8-800-100-12-60 и сообщила, что вчера с этого номера ей звонил следователь, и, назвав его фамилию, попросила пригласить к телефону. В ответ уже настоящий сотрудник СК сказал, что этот номер телефона работает только на прием звонков и это номер "телефона доверия" СК. С него никакой следователь звонить не мог.

В Мытищах местному жителю звонили 24 марта несколько раз с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60. Представились сотрудниками Следственного комитета и крупного банка. Пробовали узнать информацию про его банковские карты и сколько денег на них.

Фото: iStock
Мошенники воспользовались интересом россиян к инвестициям

Но мужчина понял, что на том конце провода мошенники, и стал задавать звонившим встречные вопросы. Трубку эти якобы следователи тут же бросили.

Следующее дело возбудили по звонкам в Лыткарино. Там 25 марта с утра до вечера местному жителю звонили с трех городских телефонов, в том числе и с номера 8-800-100-12-60 (телефон доверия СК). Представились следователями и сотрудниками Сбербанка и крупного банка. Сообщили, что с картой мужчины были совершены мошеннические действия, а они расследуют аферу. И чтобы сохранить оставшиеся деньги, их необходимо вывести на другой счет. В общем, мужчина перевел мошенникам 614 тысяч рублей, в том числе и со своей кредитной карты.

Компетентно

Сергей Ярош, заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве:

- В последнее время участились случаи телефонных мошенничеств, преимущественно в отношении пожилых граждан и социально незащищенных групп. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Московского СК и пытаются получить личные и персональные данные. Офицеры ведомства призывают граждан к бдительности.

Разъясняем, что следователями столичного управления СК все проверочные и следственные мероприятия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа ГСУ СК России по Москве.

Александр Щеголихин, первый заместителя руководителя ГСУ СК по Московской области:

- Нами возбуждено три уголовных дела по фактам телефонного мошенничества, совершенных в отношении граждан в городах Люберцы, Мытищи и Павловский Посад. Истребованы сведения из банковских и кредитных организаций о движении денежных средств, допрошены и признаны потерпевшими три гражданина. В органы дознания направлены поручения об установлении принадлежности телефонных номеров, с которых шли звонки.

Обращаем внимание, что наши сотрудники не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вдруг вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Путин сообщил Меркель о провокациях Киева
Обновленный портал госуслуг заработает в мае
Козак назвал действия Киева на Донбассе пиар-ходом
ФАС усилит контроль за ценами на автомобильное топливо на АЗС
Попова: Третьей волны COVID-19 не будет, если соблюдать все правила
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа