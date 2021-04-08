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08.04.2021 23:14
Рубрика: В мире

Президент Латвии попал в ДТП в Риге

Президент Латвии Эгилс Левитс оказался участником дорожно-транспортного происшествия. В четверг, 8 апреля, на одном из рижских перекрестков в Lexus LS главы государства врезался Volkswagen Touareg его охраны.

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"В результате резкого торможения произошло небольшое столкновения Lexus и Volkswagen Touareg, в котором находилась охрана президента", - передает РИА Новости сообщение канцелярии Левитса.

Там добавили, что "авария незначительная" и глава государства не пострадал.

Кроме того, инцидент не отразился на рабочем графике Левитса. Информация об аварии передана в полицию.

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