Как в Москве отметят День космонавтики

К 60-летию первого полета человека в космос столица подготовила довольно обширную программу - провести время с пользой и интересом можно в музеях, библиотеках, парках и многих других местах. Корреспонденты "РГ" собрали самые яркие мероприятия, которые помогут сегодня прикоснуться к тому, что произошло 12 апреля 1961 года.

Конечно, от этой даты не мог остаться в стороне планетарий - один из самых больших в мире и самый старый в России. Здесь подготовили спецпрограмму - открыли новую выставку, посвященную первому полету на орбиту Земли, начали проводить экскурсию "Юрий Гагарин. Первый в космосе" и запустили серию лекций. Лекции будут читать до конца месяца. Если выбраться в планетарий не получается, не беда - 12 апреля в 17.00 можно онлайн посмотреть "Гагаринский урок", а электронная версия фотовыставки о Гагарине доступна в любой момент на сайте planetarium-moscow.ru.

Стать ближе к космосу получится, и просто гуляя по городу - например, на Цветном и Гоголевском бульварах открылась фотовыставка "От станка к звездам", посвященная работе и достижениям предприятий ракетно-космической отрасли. Их в Москве более 40, и фотографии покажут, что за достижением Гагарина стояли и инженеры, конструкторы, механики, ученые.

Много интересного задумали и дворцы и центры творчества, библиотеки и культурные центры. Здесь главным образом ждут детей и подростков. Многие активности будут транслироваться в Сети, так что можно застать сразу несколько мероприятий, не выходя из дома. Подробности можно найти на сайте мэрии mos.ru.

Праздничную программу подготовили и городские парки. "Космические" лекции, выставки, мастер-классы пройдут как онлайн, так и офлайн. Они продлятся почти три недели - с 11 по 30 апреля. Многие мероприятия увидят свет 12 апреля. Участие в них бесплатное, на некоторые события, правда, придется заранее записаться. Расписание опубликовано в аккаунтах Мосгорпарка в социальных сетях. Там же можно и зарегистрироваться.

"Космические" лекции, выставки, мастер-классы пройдут как онлайн, так и офлайн

На выставку, посвященную Юрию Гагарину, можно сходить уже сейчас, да и записываться не нужно. Она открыта в парке искусств "Музеон" до 30 апреля. На архивных фотоснимках запечатлены важные моменты из жизни космонавта, включая подготовку к полету и последние минуты перед стартом.

Парк "Фили" обещает интерактивный праздник: 12 апреля в выставочном центре Fili Hall артисты уличного театра "Черный квадрат" представят перформанс "Наука о космосе". Зрители отправятся в своеобразное путешествие по пятидесятым годам прошлого столетия. В программе - шоу с химическими экспериментами, фокусы, выступления акробатов. В парке Горького поклонникам космоса прочитают лекцию "Космос и искусство". Слушателям покажут картины представителей футуризма и супрематизма. В их числе - Казимир Малевич и Наталья Гончарова. Для них тема космоса была одним из источников вдохновения. Увидят гости и работы советских космонавтов Алексея Леонова и Владимира Джанибекова.