Московскую пенсионерку обокрали на 4,5 миллиона рублей

О краже у 92-летней москвички в полицию сообщила ее внучка. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что кража произошла из квартиры на Алтуфьевском шоссе. По словам заявительницы, 4,5 миллиона рублей, принадлежавших ее бабушке, украл какой-то неизвестный мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже - пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ. Сейчас полиция выясняет личность вора и обстоятельства его появления в чужой квартире. Возможно, это был так называемый мошенник "на доверии", который попал в квартиру под видом социального работника или работника коммунальных служб. Впрочем, не исключено, что это был и знакомый пенсионерки, который мог знать о хранящихся сбережениях. Но женщина, в силу возраста, его запамятовала.

Есть надежда опознать его записям камер видеонаблюдения.