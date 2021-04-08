На Москве-реке спасатели сняли с дрейфующей льдины женщину

В ночь на 8 апреля на поисково-спасательную станцию "Ленинские горы" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступил сигнал с информацией о человеке на дрейфующей льдине посреди Москвы-реки. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

По тревоге к месту происшествия направилась дежурная смена в составе Сергея Юрова и Владимира Чуракова. В 3,5 километрах от станции, в районе Саввинской набережной, дом 3, в 30 метрах от берега спасатели обнаружили сидящую на льдине женщину. Ей оказалась москвичка 1995 года рождения с признаками переохлаждения. Причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла. Гражданку подняли на борт катера и направили к ближайшему причалу, куда уже прибыла бригада скорой медицинской помощи. Ее госпитализировали.