Под Тверью мужчина напал с ножом на полицейских

Тверская полиция задержала 57-летнего жителя поселка Новозавидовский. Мужчину подозревают в вооруженном нападении на полицейских, сообщили в управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 7 апреля полицейские приехали на вызов и забрали мужчину для разбирательства в отдел МВД. В служебном автомобиле задержанный достал нож и нанес одному правоохранителю несколько ударов в шею и спину, другого ударил один раз - в голову. И сбежал.

За ночь нападавшего нашли и все-таки доставили в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).