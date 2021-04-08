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08.04.2021 13:52
Рубрика: Происшествия

Суд над московскими пожарными перенесли

Текст: Тимофей Борисов

Преображенский суд Москвы перенес на 13 апреля оглашение приговора бывшему начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрию Ширлину и бывшему сотруднику московского главка МЧС Сергею Барсукову, обвиняемым в халатности по делу о гибели восьмерых своих коллег при тушении пожара на Амурской улице в сентябре 2016 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило агентство ТАСС.

В Лефортовском тоннеле после пожара произошло ДТП

Двух бывших столичных пожарных обвиняют по статье "халатность". Они, по версии следствия, якобы послали на верную смерть своих подчиненных по время сильнейшего пожара на востоке Москвы в сентябре 2016 года. Тогда горели склады с пластиковой продукцией. Несколько звеньев пожарных тушило огонь с крыши, когда кровля рухнула. Восемь человек погибли.

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