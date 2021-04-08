В Домодедово обокрали 15 магазинов

В Домодедово произошла серия ограблений сетевых магазинов.

В одном из магазинов злоумышленники гвоздодером повредили камеру видеонаблюдения и незаконно проникли в складское помещение продуктового магазина, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Похитив табачную продукцию и сейф с деньгами, правонарушители скрылись с места преступления.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово изучили записи камер видеонаблюдения и установили преступников. При поддержке Росгвардии в Москве и городском поселке Видное полицейские задержали подозреваемых по местам их проживания. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 31 до 42 лет. При осмотре автомобиля одного из задержанных полицейские обнаружили демонтажный инструмент, который, предположительно, был использован при совершении преступления.

Мужчины пояснили, что похищенное имущество продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Полицейские считают, что злоумышленники причастны к совершению еще 14 подобных краж. Задержанные взяты под стражу.