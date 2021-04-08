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08.04.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

В новой Москве задержали курьера с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19

Текст: Иван Петров

В торговом центре на Киевском шоссе оперативники задержали курьера, который планировал доставить три поддельных сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный главк МВД.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Сертификат о вакцинации на госуслугах можно получить на английском языке

По данным полиции, изготовитель поддельных справок пока проходит как неизвестное лицо. Его личность устанавливается. В настоящее время уголовное дело возбуждено только в отношении задержанного курьера. Оно ведется отделом дознания по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Подозреваемому по ней грозит до одного года лишения свободы. На период дознания в отношении курьера избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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