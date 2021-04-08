В Воронеже взорвался тротуар

Небольшой взрыв в центре Воронежа разрушил тротуарное покрытие на площади в один квадратный метр. Причиной ЧП стало замыкание подземного электрокабеля.

Сообщение об аварии поступило диспетчеру горэлектросети 7 апреля в 18.30. После короткого замыкания отключилась подземная силовая линия напряжением шесть киловольт. Энергия хлопка разрушила изнутри плиточное тротуарное покрытие на улице Плехановской. Фото с места ЧП появилось в соцсетях.

- Неравнодушный гражданин поступил очень правильно, и мы всем советуем делать так: не только выкладывать информацию в соцсети, но и обязательно позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. На месте работала бригада ресурсоснабжающей организации, а также комбинат благоустройства, территорию убрали, место обозначили пластиковым ограждением. Покрытие будет восстановлено в ближайшее время, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Обесточенные из-за аварии потребители запитаны по резервным схемах электроснабжения.