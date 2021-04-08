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08.04.2021 06:54
Рубрика: Происшествия

На сахалинском нефтезаводе произошел пожар, пострадал сотрудник

Текст: Дина Непомнящая

На нефтеперерабатывающем заводе АО "Петросах" в Смирныховском районе Сахалинской области произошел пожар. 65-летний работник предприятия госпитализирован с сильными ожогами.

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Проверки по факту ЧП начали прокуроры и следователи. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, определяется степень тяжести вреда, нанесенного здоровью сотрудника. Будут проведены несколько экспертиз.

"Будет дана правовая оценка исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, а также соблюдению установленных требований в сфере охраны труда на предприятии", - заявили в прокуратуре региона.

С областном следкоме пообещали проверить действия ответственных за соблюдение техники безопасности и требований охраны труда на предприятии.

Согласно сообщениям местных СМИ, на заводе взорвалась печь. Пострадавший получил ожоги 70 процентов тела.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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