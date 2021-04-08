Работник депо в Хабаровском крае угнал поезд

Транспортные полицейские задержали 46-летнего сотрудника железнодорожного депо в Хабаровском крае, подозреваемого в хищении топлива и угоне подвижного состава.

- Установлено, что работник станции Новый Ургал в течение нескольких дней сливал топливо с колонки депо в канистры, которые хранил на территории предприятия, - рассказала начальник ОИиОС УТ МВД России по ДФО полковник внутренней службы Ольга Мироненко.

То, что самостоятельно вынести накопленное добро ему не удастся, мужчина понимал хорошо. И нашел оригинальный выход - угнал локомотив. На нем доехал до стрелочного перевода, загрузил подготовленные канистры в вагон и доставил похищенное до лесополосы, где его поджидал личный автомобиль. Поезд он затем вернул.

На странные вещи, творившиеся в депо, обратили внимание оперуполномоченные направления по борьбе с преступными посягательствами на грузы Линейного пункта полиции на станции Новый Ургал Хабаровского края и уголовного розыска Комсомольского ЛО МВД России на транспорте. Подозреваемого нашли и задержали.

- В отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила Ольга Мироненко.

Материалы процессуальной проверки переданы в Дальневосточное СУТ СК РФ, где в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

А по фактам хищения топлива отделение дознания Комсомольского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.