В Якутии клиентка автосервиса насмерть задавила работника

Клиентка автосервиса в Якутске случайно наехала на одного из сотрудников. Мужчина скончался от полученных ранений.

Женщина заезжала в гаражный бокс, а работник сервиса находился перед машиной и указывал, куда направить колеса во время проезда над ремонтной "ямой". В какой-то момент автомобилистка, видимо, не справилась с управлением и задавила мужчину.

"Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать его", - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Однако спасти пострадавшего не удалось.