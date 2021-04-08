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08.04.2021 11:19
Рубрика: Происшествия

В Якутии клиентка автосервиса насмерть задавила работника

Текст: Дина Непомнящая

Клиентка автосервиса в Якутске случайно наехала на одного из сотрудников. Мужчина скончался от полученных ранений.

В Приамурье на девочку наехала снегоочистительная машина

Женщина заезжала в гаражный бокс, а работник сервиса находился перед машиной и указывал, куда направить колеса во время проезда над ремонтной "ямой". В какой-то момент автомобилистка, видимо, не справилась с управлением и задавила мужчину.

"Сотрудники скорой помощи попытались реанимировать его", - рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. Однако спасти пострадавшего не удалось.

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