В Комсомольске возбудили дело о подлоге при сооружении дамбы за 9 млрд

В Хабаровском крае результаты прокурорской проверки исполнения законодательства при строительстве дамбы привели к уголовному делу.

Проверку проводила прокуратура города Комсомольска-на-Амуре. Надзорный орган рассмотрел реализацию мероприятия, входящего в Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре - "Инженерная защита территории города Комсомольска-на-Амуре. I этап. Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений".

- Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" заключило контракт с акционерным обществом "Уральская энергетическая строительная компания" на строительство дамбы ценой более девяти миллиардов рублей, - сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации Анна Исаева.

По информации прокуроров, заказчик принял и произвел подрядчику оплату в размере 158 миллионов рублей по фактически невыполненным в полном объеме работам. Чтобы не возвращать деньги в краевой и федеральный бюджет, в официальные документы внесли заведомо ложные сведения.

- Материалы прокурорской проверки направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), - пояснила Анна Исаева.

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.