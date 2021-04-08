В Приамурье спасатели реанимировали найденного в горящем доме кота

Две жизни удалось спасти при пожаре в Белогорске Амурской области. Пожарные эвакуировали хозяина горящего дома, а также реанимировали кота.

В частном жилом доме по улице Никольское шоссе загорелись кровля и веранда. По предварительным данным, причиной стало нарушение требований пожарной безопасности: старая алюминиевая проводка и прохудившаяся крыша могли спровоцировать горение.

69-летний хозяин не смог самостоятельно выбраться наружу. Прибывшие на вызов пожарные вывели мужчину на свежий воздух, от огня он не пострадал и от медицинской помощи отказался.

Зато помощь понадобилась его питомцу - коту. "Пожарные обнаружили его в доме без сознания, вынесли на улицу и реанимировали", - сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Амурской области.

Реанимационные мероприятия проводили по всем правилам: командир отделения Сергей Жилин принудительно подавал коту кислород с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания и делал непрямой массаж сердца.

Открытое горение пожарные ликвидировали в течение 11 минут, дом отстояли.