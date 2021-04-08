Жителям Владивостока запретили ходить в лес

Во Владивостоке ввели особый противопожарный режим в связи с пожароопасной ситуацией, возникшей на территории Приморья.

"Установлен запрет на посещение лесов, проведение там огнеопасных работ. Гражданам необходимо обеспечить своевременную очистку территорий от горючих материалов, мусора и сухой травы", - говорится на сайте мэрии.

Кроме того, нельзя разводить костры и сжигать мусор на территориях организаций, в садовых товариществах.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.