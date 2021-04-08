Жительницу Хабаровского края посмертно наградили за спасение детей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил медаль "За спасение погибавших" сыну Татьяны Соломоновой, которая спасла детей, но погибла сама.

В июне 2018 года она увидела троих тонущих в реке Бикин ребят - Артура, Евгения и Артема. На тот момент им было по 10-11 лет. Они не рассчитали силы и, если бы не Татьяна, с сильным течением и холодной водой реки не справились бы. 32-летняя женщина спасла их, но сама выбраться на берег уже не сумела. У нее остались двое детей.

Татьяна работала в Бикине продавцом в продуктовом магазине. Коллеги всегда ценили ее за доброту и безотказность. Именно эти качества не позволили ей пройти мимо беды.

Указ о награждении Татьяны Соломоновой посмертно президент России подписал 14 сентября прошлого года.

- По его поручению передаю вам. У вас была замечательная мама, которая воспитала замечательных детей, - сказал Никите Соломонову Михаил Дегтярев.

Он пообещал сыну и дочери погибшей поддержку в продолжении обучения после школы и в других вопросах.

Справка "РГ"

Медаль "За спасение погибавших" учреждена в 1994 году. Ее вручают тем, кто оказал помощь людям во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах.