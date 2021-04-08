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08.04.2021 22:47
Рубрика: Власть

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Алексей Русских назначен врио главы Ульяновской области
Текст: Кира Латухина, Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Столичный выпуск № 76(8427)
В четверг президент принял отставку ульяновского губернатора Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона сенатора Алексея Русских. Владимир Путин побеседовал с Русских по видеосвязи и призвал "приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик".

"Я смотрю, вы родом из Ижевска, да?" - спросил Алексея Русских президент. "Так точно", - по-военному ответил собеседник. "Это географически совсем близко к Ульяновской области. Так что регион вам в целом, думаю, известен", - заметил Путин. "И в государственных структурах вы занимаетесь до сих пор экономической политикой", - продолжил президент. Русских - зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Мерилом работы Алексей Русских считает благосостояние жителей. Фото: http://council.gov.ru/

Путин поинтересовался, как он видит особенности развития региона. Русских отметил достижения прежней администрации: сохранен автомобильный завод, авиастроительное производство, много привлечено инвестиций. "На самом деле огромная работа была проведена. Будем в этом же направлении двигаться", - заверил он. Основным мерилом работы губернатора назвал благосостояние жителей. Здесь еще много предстоит сделать, сказал врио главы, заверив, что энергия у него и его команды есть.

"Конечно, проблем достаточно везде... Но и сделано тоже немало", - подчеркнул Путин и попросил бережно относиться к тем, с кем придется работать. Обновление кадров нужно, но президент надеется, что костяк сохранится и Русских будет опираться на людей, знающих ситуацию в регионе изнутри. "Область действительно одна из ключевых, большая, промышленно развитая. Вы уже упомянули и об автомобилестроении, там созданы очень хорошие кластеры с участием наших иностранных партнеров", - оценил Путин.

Прежний губернатор области Сергей Морозов покинул пост досрочно. Свое решение он объяснил намерением баллотироваться в Госдуму, где собирается продвигать интересы жителей региона.

Владислав Ховалыг назначен врио главы Тывы

Морозов занимал губернаторское кресло более 16 лет. "Надо давать дорогу людям с современными взглядами, чтобы не терять темпов развития. Время пришло для новых управленцев", - также сказал он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Отставки и назначения глав регионов

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