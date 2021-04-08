Новости

Игроки "Арсенала" пообещали "проломить головы" тренерам ЦСКА 22:40
Вакцинировать с помощью AstraZeneca в Испании будут лишь пожилых людей 22:33
РФПИ и представители правительства ФРГ обсуждают покупку "Спутник V" 21:07
В Москве прогремела первая весенняя гроза 20:38
Генпрокурор Игорь Краснов после переговоров в Ереване прилетел в Баку 20:23
Европейский регулятор внес данные о тромбозах в описание вакцины AstraZeneca 20:10
В Дубае представили российский павильон на выставке "ЭКСПО-2020" 19:48
В Госдуме назвали неправомерным требование Меркель к России 19:24
Силуанов призвал деполитизировать процесс признания вакцин 19:16
Болгария уничтожает тонны польского куриного мяса 19:08
Россия проведет в Дамаске фестиваль джаза и рока 18:59
В Турции вынесен приговор участникам попытки госпереворота 18:56
Путин обсудил с Алиевым стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха 18:43
Эрмитаж огорчило внимание к вопросу об "обнаженке" 18:43
СМИ: Мбаппе отказался продлевать контракт с "ПСЖ" 18:40
Бастрыкин взял на контроль дело о "скорой", застрявшей в грязи на Дону 18:33
Осужденного за ДТП cына сити-менеджера Чебоксар выпустят по УДО 18:32
Twenty One Pilots представили видео с нового альбома 18:31
"Зенит" объявил об уходе Хавьера Рибалты 18:29
СК начал проверку после пожара на траулере в Охотском море 18:10
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом вышла из комы 18:08
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе 18:06
ГИБДД и Росгвардия устроили в Москве погоню за нетрезвым водителем 18:05
Валерий Фадеев ответил на жалобы о "негативном" влиянии обнаженных скульптур 17:59
РФПИ попросил Словакию заново протестировать "Спутник V" 17:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что нужно знать об электронном паспорте
Что нужно знать об электронном паспорте
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Чем госкомпании могут заменить Zoom
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
Что было за неделю до старта Юрия Гагарина: суббота, 8 апреля 1961 года
08.04.2021 21:20
Рубрика: Происшествия

Погорел на воде

Экс-глава минлесхоза Мордовии задержан по делу о хищении 3,6 миллиона рублей
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)
Исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Юрий Медянкин задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом послужил госконтракт, заключенный в 2019 году между региональным минлесхозом и компанией "АвтоСтрой", зарегистрированной в Самарской области. Речь шла о расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Именно этот район Юрий Медянкин возглавлял до прихода в правительство республики. Еще один любопытный нюанс: дом экс-чиновника стоит в его родной деревне Желтоногово аккурат на берегу той самой реки, которая фигурирует в госконтракте. Эту территорию и предстояло расчистить за счет регионального бюджета.
Фото: Россия 1 Фото: Россия 1
Фото: Россия 1

- Согласно документации общая стоимость работ составила более 7,4 миллиона рублей, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева. - В последующем по актам о приемке эта сумма была перечислена организации.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин поручил Генпрокуратуре серьезно заняться борьбой с коррупцией

Однако потом выяснилось, что перевозка спиленных кустарников и ила, которую также обязан был организовать подрядчик, выполнена не была. Стоимость этих работ превышала 3,6 миллиона рублей. По версии следствия, деньги были похищены. Уголовное дело по данному факту возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 285 УК РФ (мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями).

- По подозрению в совершении преступлений задержаны два представителя коммерческой организации и исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, - пояснили в Следственном комитете по региону.

В администрации главы РМ сообщили о том, что Юрий Медянкин накануне был снят с должности. На сайте органов госвласти республики опубликован последний приказ, подписанный чиновником, - он датирован 7 апреля. Теперь в деле экс-министра появился новый эпизод - получение взятки.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин назначил сенатора Русских врио главы Ульяновской области
Козак назвал действия Киева на Донбассе пиар-ходом
Обновленный портал госуслуг заработает в мае
Президент РФ поручил ФАС проанализировать причины роста цен на жилье
Попова: Третьей волны COVID-19 не будет, если соблюдать все правила
Когда владелец машины отвечает за аварию вместе с водителем
Военные железнодорожники построят вторую ветку БАМа