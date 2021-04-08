Исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Юрий Медянкин задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом послужил госконтракт, заключенный в 2019 году между региональным минлесхозом и компанией "АвтоСтрой", зарегистрированной в Самарской области. Речь шла о расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Именно этот район Юрий Медянкин возглавлял до прихода в правительство республики. Еще один любопытный нюанс: дом экс-чиновника стоит в его родной деревне Желтоногово аккурат на берегу той самой реки, которая фигурирует в госконтракте. Эту территорию и предстояло расчистить за счет регионального бюджета.

- Согласно документации общая стоимость работ составила более 7,4 миллиона рублей, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева. - В последующем по актам о приемке эта сумма была перечислена организации.

Однако потом выяснилось, что перевозка спиленных кустарников и ила, которую также обязан был организовать подрядчик, выполнена не была. Стоимость этих работ превышала 3,6 миллиона рублей. По версии следствия, деньги были похищены. Уголовное дело по данному факту возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ и части 1 статьи 285 УК РФ (мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями).

- По подозрению в совершении преступлений задержаны два представителя коммерческой организации и исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, - пояснили в Следственном комитете по региону.

В администрации главы РМ сообщили о том, что Юрий Медянкин накануне был снят с должности. На сайте органов госвласти республики опубликован последний приказ, подписанный чиновником, - он датирован 7 апреля. Теперь в деле экс-министра появился новый эпизод - получение взятки.