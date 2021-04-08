Экс-глава минлесхоза Мордовии задержан по делу о хищении 3,6 млн рублей

Исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Юрий Медянкин задержан по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, в четверг стало известно о том, что он снят со своего поста.

Как сообщил Следственный комитет по региону, в 2019 году между республиканским минлесхозом и компанией "АвтоСтрой" был заключен госконтракт по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. По документам, общая стоимость работ составила более 7,4 миллиона рублей.

Согласно актам о приемке выполненных работ, сумма была перечислена на счет организации. Однако перевозка кустарников и ила, которую также обязан был организовать подрядчик, выполнена не была. Стоимость этих работ превысила превышала 3,6 миллиона рублей. По версии следствия, деньги были похищены.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

- По подозрению в совершении преступлений задержаны двое представителей коммерческой организации и исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, - пояснили СК РФ по РМ.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

В администрации главы РМ сообщили о том, что Юрий Медянкин накануне был снят с должности. На сайте органов госвласти республики опубликован последний приказ, подписанный чиновником, - он датирован 7 апреля.