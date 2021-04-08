Осужденного за ДТП cына сити-менеджера Чебоксар выпустят по УДО

Сына сити-менеджера Чебоксар Олега Ладыкова, отбывающего срок в колонии-поселении за ДТП с пострадавшим, выпустят по УДО. Ранее решение о его условно-досрочном освобождении принял Алатырский районный суд. Однако прокуратура Чувашии с ним не согласилась и подала апелляцию. Сегодня Верховный суд республики рассмотрел ее и оставил решение нижестоящего суда без изменений.

Ладыкова-младшего осудили в январе прошлого года. В июле 2019-го молодой человек за рулем автомобиля Audi Q7 на большой скорости врезался в металлический отбойник и столкнулся с автомобилем "УАЗ-3909". Авария произошла на трассе М-7 возле деревни Калмыково Моргаушского района. В результате ДТП водитель "уазика" получил серьезные травмы. Олег Ладыков сбежал с места аварии, бросив разбитый автомобиль.

Изначально суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Ранее он уже был судим за нанесение побоев полицейскому и еще одному человеку. Поэтому к наказанию добавили еще три месяца колонии.

Также Олега Ладыкова лишили прав на три года. Кроме того, он должен выплатить пострадавшему в ДТП 500 тысяч рублей и возместить 100 тысяч рублей, потраченных на адвоката. В марте 2020 года Верховный суд Чувашии смягчил ранее вынесенный приговор и отправил Ладыкова-младшего отбывать срок в колонию-поселение в Алатырском районе, оставив срок наказания тем же. Сейчас с учетом времени, проведенном в поселении, у Ладыкова остается 1 год и 8 месяцев условного срока.