В Нижнем Новгороде задержали руководителя управления инженерной защиты

В Нижнем Новгороде задержан директор МКУ "Управление инженерной защиты территорий". Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает СК по Нижегородской области, речь идет о выполнении аварийно-спасательных работ на склоне Похвалинского съезда в прошлом году. По версии следствия, в мае подрядная организация выполнила требуемые услуги. С июня по ноябрь 2020 года подозреваемый, зная о заинтересованности руководства фирмы в выполнении муниципального контракта и оплате работ, потребовал от них взятку в виде услуг имущественного характера.

Он попросил приобрести стройматериалы для своего дома в Приокском районе Нижнего Новгорода, а также оказать услуги экскаватора. Стоимость этого составила 220 тысяч рублей. После получения желаемого подозреваемый подписал отчетные документы о выполненных работах и оплате.

Чиновник был задержан следователями на основании материалов, предоставленных оперативниками УФСБ по региону и прокуратурой. Сейчас ведется допрос подозреваемого, изымается документация. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.