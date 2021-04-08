В Перми банкира нашли мертвым на рабочем месте

В Перми СК проверит обстоятельства смерти председателя правления одного из банков, тело которого было обнаружено на рабочем месте.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в СУ СК России по Пермскому краю, в сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка. В частности, следователям удалось установить, что следы насильственной смерти на теле покойного отсутствуют.

Собственную проверку обстоятельств смерти банкира проводит в настоящее время Государственная инспекция труда в Пермском крае совместно с представителями банка, в котором произошел инцидент.