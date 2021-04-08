В Перми двоих мужчин осудили за убийство инвалида

Пермский суд признал двух жителей краевого центра виновными в убийстве 62-летнего инвалида. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Убийцы признаны виновными на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Один из преступников приговорен к 20 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима, второй получил 17 лет лишения свободы, их он будет отбывать в ИУ строгого режима.

Как выяснили следователи, в декабре 2019 года двое пьяных мужчин ворвались в квартиру к одинокому 62-летнему жителю микрорайона Гайва. Он не смог сопротивляться в силу своей немощности. Преступники избили его и задушили тростью. Потом забрали из квартиры ноутбук и телевизор и сдали их в ломбард, вырученные деньги присвоили.