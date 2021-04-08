В Татарстане пропавший накануне мальчик найден мертвым

Спасатели обнаружили тело ребенка, пропавшего накануне в Елабужском районе Татарстана.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по региону, сообщение о пропаже мальчика 2013 года рождения поступило вечером 7 апреля. По предварительной информации, ребенок упал с берега в реку.

К месту были направлены спасатели зонального отряда. В поисках по береговой линии помогали 50 волонтеров.

- В 6 часов 50 минут 8 апреля спасатели совместно с волонтерами "Лиза Алерт" обнаружили тело мальчика у берега реки Юрашка в полутора километрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду, - сообщили в ГУ МЧС по РТ.

В настоящее время тело погибшего ребенка передано сотрудникам правоохранительных органов. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статья 109 УК РФ). По информации республиканского управления СК РФ, для выяснения всех обстоятельств случившегося назначены несколько экспертиз.