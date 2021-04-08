Елена Гайнуллова 13 лет проработала на станции скорой помощи. Первого января она вышла на смену, которая стала для нее последней. На следующий день женщина почувствовала себя плохо и ушла на больничный. В течение нескольких дней болезнь начала стремительно развиваться, а 15 января Елена умерла от коронавируса. Через месяц не стало и ее супруга, а их девятилетний сын остался круглым сиротой под опекой пожилых бабушки и дедушки.
И на эту жизненную драму наложился еще цинизм чиновников. Семья не смогла получить полагающиеся ей по закону выплаты, так как сотрудники Роспотребнадзора в ходе расследования "не установили связи заражения врача скорой медпомощи с выполнением служебных обязанностей". Не были якобы установлены пациенты, которые могли бы заразить Елену.
- Мы были возмущены результатом санитарно-эпидемиологического расследования, проведенным управлением Роспотребнадзора по республике, в которой было указано, что заражение Елены Георгиевны произошло не на работе, а на скорой помощи. Было делом чести доказать, что они не правы, и мы обратились в прокуратуру республики, - говорит координатор профсоюза "Действие" Антон Орлов.
В ходе прокурорской проверки нашлись сразу несколько пациентов, к которым выезжала Елена и которые потенциально могли ее заразить коронавирусом.
Как уточнили "РГ" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии, после того как к ним поступила информация из прокуратуры, ведомство провело дополнительное расследование. И сразу было установлено, что заболевание Елены имело профессиональный характер. После этого тут же все вопросы о выплатах отпали.
Только вот родным Елены Гайнулловой все равно обидно, ведь "Елена посвятила жизнь пациентам, не жалея себя, помогала людям, а в ответ - такой цинизм". На днях они получат положенные им выплаты - 3,7 миллиона рублей (2,7 миллиона - страховые и еще один миллион по указу президента). И хотя эти деньги не вернут любимую маму и дочь, но хотя бы финансово поддержат семью в этот особенно сложный для них год.
С начала пандемии, по данным республиканского профсоюза работников здравоохранения, страховые выплаты ФСС по факту смерти медработников в Башкирии получили 30 заявителей. Но это лишь те случаи, где доказан факт инфицирования на рабочем месте COVID-19.
А вот кто ответит за халатность при расследовании обстоятельств смерти Елены Гайнулловой, теперь решит суд после расследования дела.