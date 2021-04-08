В Башкирии родным врача скорой помощи Елены Гайнулловой, умершей от COVID-19, с помощью общественников с трудом удалось добиться выплаты страховки. Уголовное дело о халатности при расследовании обстоятельств смерти медработника возбудил региональный Следком.

Елена Гайнуллова 13 лет проработала на станции скорой помощи. Первого января она вышла на смену, которая стала для нее последней. На следующий день женщина почувствовала себя плохо и ушла на больничный. В течение нескольких дней болезнь начала стремительно развиваться, а 15 января Елена умерла от коронавируса. Через месяц не стало и ее супруга, а их девятилетний сын остался круглым сиротой под опекой пожилых бабушки и дедушки.

И на эту жизненную драму наложился еще цинизм чиновников. Семья не смогла получить полагающиеся ей по закону выплаты, так как сотрудники Роспотребнадзора в ходе расследования "не установили связи заражения врача скорой медпомощи с выполнением служебных обязанностей". Не были якобы установлены пациенты, которые могли бы заразить Елену.

- Мы были возмущены результатом санитарно-эпидемиологического расследования, проведенным управлением Роспотребнадзора по республике, в которой было указано, что заражение Елены Георгиевны произошло не на работе, а на скорой помощи. Было делом чести доказать, что они не правы, и мы обратились в прокуратуру республики, - говорит координатор профсоюза "Действие" Антон Орлов.

В ходе прокурорской проверки нашлись сразу несколько пациентов, к которым выезжала Елена и которые потенциально могли ее заразить коронавирусом.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии, после того как к ним поступила информация из прокуратуры, ведомство провело дополнительное расследование. И сразу было установлено, что заболевание Елены имело профессиональный характер. После этого тут же все вопросы о выплатах отпали.

Только вот родным Елены Гайнулловой все равно обидно, ведь "Елена посвятила жизнь пациентам, не жалея себя, помогала людям, а в ответ - такой цинизм". На днях они получат положенные им выплаты - 3,7 миллиона рублей (2,7 миллиона - страховые и еще один миллион по указу президента). И хотя эти деньги не вернут любимую маму и дочь, но хотя бы финансово поддержат семью в этот особенно сложный для них год.

Из-за цинизма чиновников семья умершего врача не смогла получить полагающиеся ей по закону выплаты

С начала пандемии, по данным республиканского профсоюза работников здравоохранения, страховые выплаты ФСС по факту смерти медработников в Башкирии получили 30 заявителей. Но это лишь те случаи, где доказан факт инфицирования на рабочем месте COVID-19.

А вот кто ответит за халатность при расследовании обстоятельств смерти Елены Гайнулловой, теперь решит суд после расследования дела.