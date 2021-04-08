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08.04.2021 18:50
Рубрика: Происшествия

Белая халатность

В Уфе завели уголовное дело о халатности при расследовании обстоятельств смерти медработника
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 76(8427)
В Башкирии родным врача скорой помощи Елены Гайнулловой, умершей от COVID-19, с помощью общественников с трудом удалось добиться выплаты страховки. Уголовное дело о халатности при расследовании обстоятельств смерти медработника возбудил региональный Следком.
Фото: Игорь Катаев/РИА Новости Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Елена Гайнуллова 13 лет проработала на станции скорой помощи. Первого января она вышла на смену, которая стала для нее последней. На следующий день женщина почувствовала себя плохо и ушла на больничный. В течение нескольких дней болезнь начала стремительно развиваться, а 15 января Елена умерла от коронавируса. Через месяц не стало и ее супруга, а их девятилетний сын остался круглым сиротой под опекой пожилых бабушки и дедушки.

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И на эту жизненную драму наложился еще цинизм чиновников. Семья не смогла получить полагающиеся ей по закону выплаты, так как сотрудники Роспотребнадзора в ходе расследования "не установили связи заражения врача скорой медпомощи с выполнением служебных обязанностей". Не были якобы установлены пациенты, которые могли бы заразить Елену.

- Мы были возмущены результатом санитарно-эпидемиологического расследования, проведенным управлением Роспотребнадзора по республике, в которой было указано, что заражение Елены Георгиевны произошло не на работе, а на скорой помощи. Было делом чести доказать, что они не правы, и мы обратились в прокуратуру республики, - говорит координатор профсоюза "Действие" Антон Орлов.

В ходе прокурорской проверки нашлись сразу несколько пациентов, к которым выезжала Елена и которые потенциально могли ее заразить коронавирусом.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии, после того как к ним поступила информация из прокуратуры, ведомство провело дополнительное расследование. И сразу было установлено, что заболевание Елены имело профессиональный характер. После этого тут же все вопросы о выплатах отпали.

Только вот родным Елены Гайнулловой все равно обидно, ведь "Елена посвятила жизнь пациентам, не жалея себя, помогала людям, а в ответ - такой цинизм". На днях они получат положенные им выплаты - 3,7 миллиона рублей (2,7 миллиона - страховые и еще один миллион по указу президента). И хотя эти деньги не вернут любимую маму и дочь, но хотя бы финансово поддержат семью в этот особенно сложный для них год.

Из-за цинизма чиновников семья умершего врача не смогла получить полагающиеся ей по закону выплаты

С начала пандемии, по данным республиканского профсоюза работников здравоохранения, страховые выплаты ФСС по факту смерти медработников в Башкирии получили 30 заявителей. Но это лишь те случаи, где доказан факт инфицирования на рабочем месте COVID-19.

А вот кто ответит за халатность при расследовании обстоятельств смерти Елены Гайнулловой, теперь решит суд после расследования дела.

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