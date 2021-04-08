В Уфе завели дело из-за отказа в выплатах за смерть врача от COVID-19

Региональное управление СК РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц при расследовании обстоятельств смерти врача.

Следствие заинтересовалось этой историей после сообщений в СМИ о том, что после смерти от коронавируса врача ГБУЗ "Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф" его семье отказали в страховой выплате денежной компенсации. Так как при расследовании обстоятельств заражения женщины коронавирусом причинно-следственной связи между заболеванием и профессиональной деятельностью врача специалисты не установили.

Однако имелись сведения о том, что врач могла контактировать с инфицированными пациентами и их родственниками во время исполнения своих профессиональных обязанностей, только эти факты не были учтены при принятии решения, отметили в СК. Следователи проверили, как проходило расследование Роспотребнадзора, изучили документацию медучреждения и материалы расследования, допросили принимавших решение членов комиссии и коллег умершего врача.

В итоге правоохранители пришли к выводу, что не все обстоятельства были учтены, и инициировали повторное расследование в региональном управлении Роспотребнадзора. На этот раз эксперты установили причинно-следственную связь между заболеванием врача и ее профессиональной деятельностью.

Медзаключение направили в Фонд обязательного медицинского страхования, на основании которого часть положенных страховых выплат родителям погибшего врача уже направлена. Сейчас решается вопрос о выплате компенсации ее девятилетнему сыну.