Красноярца осудили за попытку сжечь женщину и троих детей

Суд Рыбинского района Красноярского края вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство четырех человек и уничтожении чужого имущества.

Мужчина поджег дом, в котором запер свою сожительницу и трех ее детей. Им удалось спастись от огня через окно, рассказали в прокуратуре региона. Дом и находившиеся в нем вещи семьи сгорели.

Поджигателя приговорили к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в прокуратуре.