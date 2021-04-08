Алтай вышел на пик первой волны паводка

В Алтайском крае началось весеннее половодье. В ряде сельских районов введен режим повышенной готовности. Уже есть первые подтопления дорог талыми водами. В селе Староалейское Третьяковского района талая вода отрезала от дороги пять домов. А впереди самое опасное - таяние многочисленных рек и речек, которое всегда проходит по непредсказуемому сценарию. Синоптики прогнозируют осложнение ситуации в связи с ожидаемым в ближайшее время вскрытием реки Чарыш и подъемом уровня воды в реке Алей.

Как регион подготовился к возможному сложному паводку и какие уроки были извлечены из паводков последнего десятилетия, "РГ" рассказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Александр Макаров: Паводку в крае подвержены 39 районов - и 39 оперативных групп там уже работают. Кроме того, есть группы спасателей, которые на самые опасные участки были отправлены заблаговременно. В частности, они работают в Староалейском, в деревне Карпово-2, где 7 апреля произошел резкий подъем уровня реки. В Краснощековском районе находятся спасатели с водоналивными дамбами для минимизации возможных угроз. Сложная обстановка прогнозируется в Бийском и Тогульском районах. В Бийском районе было много снега - 232 процента от нормы.

Пока резких осложнений нет, ситуация под контролем, но с 8 по 10 апреля мы попадем на пик первой волны паводка, связанной с вскрытием малых рек. А дальше придет очередь крупных рек. Это, по прогнозам специалистов, произойдет на 2-5 дней раньше обычных сроков. Предполагается, что в районе Барнаула Обь вскроется в период с 12 по 16 апреля. С ледовым покровом сложной ситуацию нельзя назвать - он недостаточно толстый. Да и промерзание почвы в этом году небольшое. Но мы исходим из наихудшего сценария развития ситуации. Здесь могут сказаться два гидрологических процесса: переполняемость рек из-за сильных дождей (в том числе у наших соседей в Республике Алтай) и подтопление низменных участков мест за счет воды с полей. Вода в реках сейчас идет поверх льда. Это способствует более быстрому его разрушению, но одновременно дает высокий уровень. Чарыш с его особенностью моментального подъема уровня воды даст нам понервничать в ближайшие дни. А потом эстафету подхватит извилистый Чумыш. Заторных участков на реках пока нет, но вертолет со специалистами для проведения взрывных работ в местах возможных заторов льда дежурит в состоянии 10-минутной готовности.

В самом управлении созданы пять оперативных групп. Три уже работают на местах, две держим в резерве. Все они оснащены беспилотными авиационными системами. Погода позволяет развернуться с беспилотниками, и они, конечно, дают большой эффект в плане своевременного отслеживания ситуации. Плюс облет территорий на вертолете.

Сейчас у нас две главные задачи: постоянный мониторинг ситуации и своевременное оповещении населения (подворовый обход, рассылка СМС-сообщений и другие формы). Подготовлены 409 пунктов временного размещения в случае необходимой эвакуации. Жители знают, где они расположены.

Александр Владимирович, какие уроки ваше ведомство извлекло из паводков десятых годов?

Александр Макаров: Надо заблаговременно отслеживать ситуацию. Многие наши реки ведут себя непредсказуемо. Поэтому для принятия каких-то неотложных решений нужно заблаговременно вводить группировки в особо опасные места. Такой же вывод, кстати, мы сделали и в отношении снежных заносов, и по части лесных пожаров. Конечно, такая практика связана с дополнительными нагрузками на людей, но это наша работа. И мы знаем: в случае резкого ухудшения обстановки со стихией сразу будут бороться профессионалы. Воду моментально не остановишь, но превентивные мероприятия проводить необходимо.

Есть какие-то ноу-хау в этом году?

Александр Макаров: Мы разработали ортофотопланы (цифровые модели местности) для быстрого принятия решений по тому или иному населенному пункту. Составляются они с помощью беспилотников, обеспечивающих фото с высоким разрешением. Это дает возможность воспроизвести в "цифре" подробный рельеф местности. Можно спрогнозировать, как по складкам местности пойдет паводковая вода. Вплоть до того, до какого она доберется огорода.

Старая истина: "Человек предполагает, а бог располагает". Сотрудники МЧС наверняка на себе ее не раз испытали. В ситуации с паводком вы когда-нибудь сталкивались с непредвиденными обстоятельствами?

Александр Макаров: Зачем далеко ходить - возьмем ситуацию прошлого года, когда выпало очень много снега, даже старожилы затруднялись сказать, когда еще такое было. Все говорили, что весной "край поплывет". Но весна оказалась настолько дружной, что мы даже не почувствовали второй волны паводка, которая обычно приходится на конец мая. Первая и вторая волны прошли единовременно. Ну и сказалось то, что мы максимально мобилизовались и совместно с краевыми и муниципальными властями провели массу подготовительных мероприятий. А в 2014-м ничто не предвещало опасности, но в Горном Алтае несколько суток подряд шли ливневые дожди и все окончилось сильнейшим паводком, унесшим несколько человеческих жизней и причинившим краю большой материальный урон.

Ни одна чрезвычайная ситуация не похожа на другую. Поэтому наше ведомство всегда готовится к наихудшему развитию событий. Изначально на эту весну был благоприятный прогноз, но, если мы расслабимся, могут пострадать жители.

Как говорится, "лучше перебдеть"?

Александр Макаров: Других вариантов быть не может.