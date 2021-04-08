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Рубрика: Происшествия

Космический масштаб

Незаконные действия должностных лиц обошлись в 115 миллионов рублей
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 75(8426)
Алтайский краевой суд после рассмотрения апелляционной жалобы оставил без изменений решение Бийского горсуда о взыскании с Ирины Тепловой и Андрея Литвинова 115 миллионов 227 тысяч рублей в пользу АО "ФНПЦ "Алтай".

Следствие и суд установили, что директор ЗАО "Научно-производственное предприятие "Бийскфизтех" и заместитель гендиректора ФНПЦ "Алтай" Андрей Литвинов, а также директор ЗАО "Научно-производственный концерн "Алтай", депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Ирина Теплова содействовали хищению крупной суммы денег у ФНПЦ "Алтай" в пользу возглавляемых ими акционерных обществ.

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Как выяснили следователи, схема вывода средств оборонного предприятия была простой. Возглавлявший на тот момент ФНПЦ "Алтай" Александр Жарков заключал договоры подряда с возглавляемыми Андреем Литвиновым (его зятем) и Ириной Тепловой предприятиями. Это были договоры услуг по разработке конструкторской документации, изготовлению, сборке и монтажу оборудования. В реальности же работы выполняли работники федерального предприятия на его оборудовании, а деньги уходили на сторону.

25 ноября 2019 года Андрей Литвинов и Ирина Теплова были признаны виновными в пособничестве в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере"). Им было назначено наказание - четыре года лишения свободы со штрафом в миллион рублей каждому и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на два года. Однако, руководствуясь ст. 73 УК РФ, суд постановил считать лишение свободы условным и дал осужденным испытательный срок в пять лет.

Кстати, руководство ФНПЦ "Алтай" в суде не стало признавать себя пострадавшей стороной. Госкорпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ), которой принадлежат 95 процентов акций ФНПЦ "Алтай", тоже отказалась признавать нанесенный ущерб. И лишь "Роскосмос", в подчинении которого находится МИТ, направил письмо в Бийский городской суд, в котором подтвердил, что незаконные действия должностных лиц обошлись ФНПЦ в более чем 115 миллионов рублей.

Между тем уже после вынесения судом приговора новый гендиректор корпорации Борис Певченко, пришедший на смену умершему в 2016 году Александру Жаркову, назначил Андрея Литвинова на новую должность - главного специалиста-советника главного конструктора. В его обязанности входило заключение контрактов на перспективные НИОКР в интересах безопасности государства. Уволен он был лишь в прошлом году, когда краевая прокуратура инициировала гражданский иск о возмещении нанесенного ущерба. 14 октября прошлого года горсуд Бийска удовлетворил иск и постановил взыскать с Ирины Тепловой 38 миллионов 395 тысяч рублей, а с Андрея Литвинова - 76 миллионов 832 тысячи рублей.

Сейчас Литвинова снова пытаются восстановить в ФНПЦ на должность консультанта гендиректора. Что касается Ирины Тепловой, то она была лишена депутатского мандата в феврале 2020 года.

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