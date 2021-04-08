Соцработник в Иркутске украла у сирот свыше 25 миллионов рублей

В Иркутске чиновница вместе с сообщниками обвиняется в махинациях с социальными выплатами, положенными детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенническую деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России "Усольский" при участии регионального управления СК России и прокуратуры города Усолья-Сибирского.

Выяснилось, что, используя свое служебное положение, работник органов опеки и попечительства в сговоре с опекунами подготавливала поддельные распоряжения на снятие денег детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти документы позволяли мошенникам обналичивать накопительные пособия, положенные их подопечным по достижении 18-летнего возраста. При этом, получив деньги, около половины суммы чиновница оставляла себе.

Следствие считает, что подозреваемые распорядились деньгами как минимум 36 детей в возрасте от 4 до 15 лет, нанеся им ущерб, превышающий 25 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. В ходе обысков в офисных и жилых помещениях обнаружены цифровые носители информации и документы, имеющие доказательственное значение.

Соцработник помещена под домашний арест. Тринадцать ее сообщников - опекунов - находятся под подпиской о невыезде.