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08.04.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

В ДТП на левом берегу Новосибирска погибла пожилая пара

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Новосибирску Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Новосибирску
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Новосибирску

Автоавария на улице Станиславского в Новосибирске обернулась гибелью двух человек. Как сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, погибшие, мужчина 1946 года рождения и женщина 1949 года рождения, находились в автомобиле ВАЗ-2104.

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Сигнал о ДТП на перекрестке улиц Станиславского и Пархоменко был получен в 16.05 по местному времени. Согласно информации дорожной полиции, водитель 1986 года рождения, находившийся за рулем Honda Stream, двигался со стороны улицы Котовского по направлению к площади Станиславского и врезался в ВАЗ, который совершал разворот.

От удара отечественный автомобиль отбросило в столб, пожилой водитель и его пассажирка погибли на месте. Известно также, что в салоне Honda сработали подушки безопасности, однако водитель иномарки получил травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.

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