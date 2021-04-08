В ДТП на левом берегу Новосибирска погибла пожилая пара

Автоавария на улице Станиславского в Новосибирске обернулась гибелью двух человек. Как сообщил инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, погибшие, мужчина 1946 года рождения и женщина 1949 года рождения, находились в автомобиле ВАЗ-2104.

Сигнал о ДТП на перекрестке улиц Станиславского и Пархоменко был получен в 16.05 по местному времени. Согласно информации дорожной полиции, водитель 1986 года рождения, находившийся за рулем Honda Stream, двигался со стороны улицы Котовского по направлению к площади Станиславского и врезался в ВАЗ, который совершал разворот.

От удара отечественный автомобиль отбросило в столб, пожилой водитель и его пассажирка погибли на месте. Известно также, что в салоне Honda сработали подушки безопасности, однако водитель иномарки получил травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.